Против всех подтипов гриппа: ученые создали универсальную мРНК- вакцину

Команда ученых Школы Перельмана Пенсильванского университета разработала мРНК-вакцину против 20 подтипов гриппа для защиты от будущих пандемий гриппа.

По словам исследователей, экспериментальная вакцина обеспечила широкую защиту от смертельных штаммов гриппа в первоначальных испытаниях и, таким образом, может послужить общей профилактической мерой против будущих пандемий гриппа.

— Идея здесь состоит в том, чтобы иметь вакцину, которая даст людям базовый уровень иммунной памяти к различным штаммам гриппа, так что будет гораздо меньше болезней и смертей, когда произойдет следующая пандемия гриппа, — отметил старший автор исследования Скотт Хенсли.

Отмечается, что существующие вакцины против гриппа — это просто сезонные вакцины, которые защищают от недавно циркулирующих штаммов, но не ожидается, что они защитят от новых пандемических штаммов.

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По словам ученых, экспериментальная вакцина при введении и поглощении клетками реципиента начинает производить копии ключевого белка вируса гриппа, белка гемагглютинина, для всех двадцати подтипов гемагглютинина гриппа — от H1 до H18 для вирусов гриппа A и еще два для гриппа B.

Сообщается, что в настоящее время ученые разрабатывают клинические испытания на людях.