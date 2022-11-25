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Вакцинация

Против всех подтипов гриппа: ученые создали универсальную мРНК- вакцину

25 ноября 2022, 13:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вчені
Источник: Depositphotos

Команда ученых Школы Перельмана Пенсильванского университета разработала мРНК-вакцину против 20 подтипов гриппа для защиты от будущих пандемий гриппа.

По словам исследователей, экспериментальная вакцина обеспечила широкую защиту от смертельных штаммов гриппа в первоначальных испытаниях и, таким образом, может послужить общей профилактической мерой против будущих пандемий гриппа.

— Идея здесь состоит в том, чтобы иметь вакцину, которая даст людям базовый уровень иммунной памяти к различным штаммам гриппа, так что будет гораздо меньше болезней и смертей, когда произойдет следующая пандемия гриппа, — отметил старший автор исследования Скотт Хенсли.

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Отмечается, что существующие вакцины против гриппа — это просто сезонные вакцины, которые защищают от недавно циркулирующих штаммов, но не ожидается, что они защитят от новых пандемических штаммов.

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По словам ученых, экспериментальная вакцина при введении и поглощении клетками реципиента начинает производить копии ключевого белка вируса гриппа, белка гемагглютинина, для всех двадцати подтипов гемагглютинина гриппа — от H1 до H18 для вирусов гриппа A и еще два для гриппа B.

Сообщается, что в настоящее время ученые разрабатывают клинические испытания на людях. 

Источник
MedicalXpress
Теги
вірус грипу Вакцины Наукові дослідження
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