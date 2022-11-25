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Вакцинація

Проти всіх підтипів грипу: вчені створили універсальну мРНК-вакцину

25 Листопада 2022, 13:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вчені
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Школи Перельмана Пенсільванського університету розробила мРНК-вакцину проти 20 підтипів грипу для захисту від майбутніх пандемій грипу.

За словами дослідників, експериментальна вакцина забезпечила широкий захист від смертельних штамів грипу в початкових випробуваннях і, таким чином, може послужити загальним профілактичним заходом проти майбутніх пандемій грипу.

– Ідея тут полягає в тому, щоб мати вакцину, яка дасть людям базовий рівень імунної пам’яті до різних штамів грипу, так що буде набагато менше хвороб і смертей, коли відбудеться наступна пандемія грипу, – зазначив старший автор дослідження Скотт Хенслі.

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Зазначається, що існуючі вакцини проти грипу — це просто сезонні вакцини, які захищають від недавно циркулюючих штамів, але не очікується, що вони захистять від нових пандемічних штамів.

Зараз дивляться

За словами вчених, експериментальна вакцина при введенні і поглинанні клітинами реципієнта починає виробляти копії ключового білка вірусу грипу, білка гемаглютиніну, для всіх двадцяти підтипів гемаглютиніну грипу – від H1 до H18 для вірусів грипу A і ще два для грипу B.

Повідомляється, що наразі вчені розробляють клінічні випробування на людях.

Джерело
MedicalXpress
Теги
вірус грипу Вакцини Наукові дослідження
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