Експерти з Північно-Східного університету стверджують, що, враховуючи ранній початок сезону грипу цього року, найкращий час для вакцинації був два тижні тому. Але другий найкращий час – прямо зараз.

За словами ад’юнкт-професора Університету Брендона Діонна, вакцинам потрібно близько двох тижнів, щоб накопичити достатню кількість антитіл для досягнення максимальної ефективності.

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Це означає, що люди, які отримають щеплення від грипу в найближчі кілька днів, повинні мати певний захист від інфекції до багатолюдного святкування Різдва та Нового року.

При цьому професор не радить робити щеплення від грипу в серпні і на початку вересня, коли вакцини з’являються у медиків.

– Щеплення діють протягом шести місяців, але їхня ефективність з часом слабшає. Рівень антитіл знижується до шести місяців, – каже Діонн.

За його словами, люди можуть не мати максимального захисту, якщо грип спалахне в січні, лютому або березні, як це іноді буває. Тому найкраще рішення – зробити щеплення проти грипу до початку сезону або коли сезон знаходиться на підйомі.