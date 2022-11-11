Эксперты из Северо-Восточного университета утверждают, что, учитывая раннее начало сезона гриппа в этом году, лучшее время для вакцинации было две недели назад. Но второе лучшее время — прямо сейчас.

По словам адъюнкт-профессора Университета Брэндона Дионна, вакцинам требуется около двух недель, чтобы накопить достаточное количество антител для достижения максимальной эффективности.

Это означает, что люди, которые получат прививку от гриппа в ближайшие несколько дней, должны иметь некоторую защиту от инфекции к многолюдному празднованию Рождества и Нового Года.

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При этом профессор не советует делать прививку от гриппа в августе и начале сентября, когда вакцины появляются у медиков.

— Прививки действуют в течение шести месяцев, но их эффективность со временем ослабевает. Уровень циркулирующих антител снижается к шести месяцам, — говорит Дионн.

По его словам, люди могут не иметь максимальной защиты, если грипп вспыхнет в январе, феврале или марте, как это иногда бывает. Поэтому самое лучшее решение — сделать прививку против гриппа до начала сезона или когда сезон находится на подъеме.