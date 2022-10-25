Вчені з Центру вірусних досліджень MRC-University of Glasgow під час наукової роботи виявили, що два звичайних респіраторних віруси можуть зливатися, утворюючи гібридний вірус, здатний вислизати від імунної системи людини і заражати клітини легень. Відзначається, що така взаємодія вірусів спостерігалося вперше.

Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти пояснити, чому супутні інфекції можуть призвести до значного погіршення перебігу хвороби у деяких пацієнтів, включаючи важковиліковну вірусну пневмонію.

Щороку близько 5 млн людей у всьому світі госпіталізують з грипом А, в той час як респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) є основною причиною гострих інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей віком до п’яти років.

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Хоча коінфекції, коли людина заражається обома вірусами одночасно, вважаються відносно частими, було неясно, як ці віруси відреагують, якщо виявляться всередині однієї клітини.

Для розслідування вчені навмисно заразили клітини легень людини обома вірусами і виявили, що замість того, щоб конкурувати один з одним, як це роблять деякі інші віруси, вони зливаються разом.

– Цей тип гібридного вірусу ніколи раніше не описувався, — сказав професор Пабло Мурсія, який керував дослідженням.

За його словами, мова йде про віруси з двох абсолютно різних сімейств, що об’єднуються воєдино геномами і зовнішніми білками. Це новий тип вірусного патогена, впевнений учений.

Відзначається, що це може збільшити ймовірність того, що грип викличе важку, а іноді і смертельну легеневу інфекцію, звану вірусною пневмонією. Тому необхідні додаткові дослідження, щоб довести, що гібридні віруси причетні до захворювань людини.