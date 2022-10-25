Ученые из Центра вирусных исследований MRC-University of Glasgow в ходе научной работы обнаружили, что два обычных респираторных вируса могут сливаться, образуя гибридный вирус, способный ускользать от иммунной системы человека и заражать клетки легких. Отмечается, что такое взаимодействие вирусов наблюдалось впервые.

Исследователи считают, что полученные результаты могут помочь объяснить, почему сопутствующие инфекции могут привести к значительному ухудшению течения болезни у некоторых пациентов, включая трудноизлечимую вирусную пневмонию.

Каждый год около 5 млн человек во всем мире госпитализируют с гриппом А, в то время как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) является основной причиной острых инфекций нижних дыхательных путей у детей в возрасте до пяти лет.

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Хотя коинфекции, когда человек заражается обоими вирусами одновременно, считаются относительно частыми, было неясно, как эти вирусы отреагируют, если окажутся внутри одной клетки.

Для расследования ученые намеренно заразили клетки легких человека обоими вирусами и обнаружили, что вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, как это делают некоторые другие вирусы, они сливаются вместе.

— Этот тип гибридного вируса никогда ранее не описывался, — сказал профессор Пабло Мурсия, руководивший исследованием.

По его словам, речь идет о вирусах из двух совершенно разных семейств, объединяющихся воедино геномами и внешними белками. Это новый тип вирусного патогена, уверен ученый.

Отмечается, что это может увеличить вероятность того, что грипп вызовет тяжелую, а иногда и смертельную легочную инфекцию, называемую вирусной пневмонией.

Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать, что гибридные вирусы причастны к заболеваниям человека.