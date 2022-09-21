Данные исследований свидетельствуют о том, что люди, которые часто видят плохие сны в среднем возрасте, могут испытывать более быстрый темп снижения когнитивных функций и подвергаться более высокому риску слабоумия по мере взросления.

В случае подтверждения исследование может в конечном итоге привести к новым способам скрининга на деменцию и вмешательству, чтобы замедлить скорость развития болезни.

Большинству людей время от времени снятся плохие сны, но примерно 5% видят кошмары, по крайней мере, раз в неделю. Стресс, беспокойство и недосыпание — все это потенциальные триггеры, но предыдущие исследования людей с болезнью Паркинсона также связывали частые тревожные сны с более быстрыми темпами снижения когнитивных функций и повышенным риском развития деменции в будущем.

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Были проанализированы данные трех исследований и выяснилось, что люди среднего возраста, которые видели плохие сны хотя бы раз в неделю, в четыре раза чаще испытывали снижение когнитивных функций в течение следующего десятилетия, чем те, кому кошмары снились редко.

Кошмарные сновидения могут вызвать накопление белков, связанных с деменцией. Другой причиной является существование некоего генетического фактора, лежащего в основе обоих явлений.

Однако рабочая гипотеза заключается в том, что нейродегенерация в правой лобной доле мозга затрудняет контроль над своими эмоциями во сне, что, в свою очередь, приводит к ночным кошмарам.

— Мы знаем, что нейродегенеративные состояния, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, часто начинаются за много лет до того, как кому-то будет поставлен диагноз. У некоторых людей, у которых уже есть основное заболевание, плохие сны и ночные кошмары могут быть одним из самых ранних признаков, — сказал доктор Отайку из университета Бирмингема.

Он подчеркнул, что деменция может развиться только у части взрослых, которые регулярно видят плохие сны. Однако, если предположить, что эта связь подтвердится, плохие сны в конечном итоге можно будет использовать для выявления лиц с высоким риском.

— Лучший способ справиться с деменцией — предотвратить ее появление, и мы знаем, что существует несколько поддающихся изменению факторов риска — неправильное питание, отсутствие физических упражнений, курение и чрезмерное употребление алкоголя. — сказал Отайку.

Если ученые смогут определить, кто подвергается высокому риску развития слабоумия на несколько лет или даже десятилетий раньше, они смогут замедлить его начало или даже полностью предотвратить.