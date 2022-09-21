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Провісники розвитку деменції в старості: про що можуть говорити постійні нічні кошмари

21 Вересня 2022, 17:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
плохой сон
Джерело: Depositphotos

Дані досліджень свідчать про те, що люди, які часто бачать погані сни в середньому віці, можуть відчувати швидший темп зниження когнітивних функцій і наражатися на високий ризик недоумства в міру дорослішання.

У разі підтвердження дослідження може зрештою призвести до нових способів скринінгу на деменцію та втручання, щоб уповільнити швидкість розвитку хвороби.

Більшості людей іноді сняться погані сни, але приблизно 5% бачать кошмари, принаймні раз на тиждень. Стрес, занепокоєння і недосипання — це потенційні тригери, але попередні дослідження людей із хворобою Паркінсона також пов’язували часті тривожні сни зі швидкими темпами зниження когнітивних функцій і підвищеним ризиком розвитку деменції у майбутньому.

Зараз дивляться

Було проаналізовано дані трьох досліджень, і з’ясувалося, що люди середнього віку, які бачили погані сни хоча б раз на тиждень, у чотири рази частіше зазнавали зниження когнітивних функцій протягом наступного десятиліття, ніж ті, кому кошмари снилися рідко.

Жахливі сновидіння можуть викликати накопичення білків, пов’язаних з деменцією. Іншою причиною є існування якогось генетичного фактора, що лежить в основі обох явищ.

Однак робоча гіпотеза полягає в тому, що нейродегенерація у правій лобовій частині мозку ускладнює контроль над своїми емоціями уві сні, що, зі свого боку, призводить до нічних кошмарів.

– Ми знаємо, що нейродегенеративні стани, такі як хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера, часто починаються за багато років до того, як комусь буде поставлено діагноз. У деяких людей, які вже мають основне захворювання, погані сни і нічні кошмари можуть бути однією з ранніх ознак, – зауважив доктор Отайку з університету Бірмінгена.

Він наголосив, що деменція може розвинутися лише у частини дорослих, які регулярно бачать погані сни. Однак, якщо припустити, що цей зв’язок підтвердиться, погані сни можна буде використовувати для виявлення осіб з високим ризиком.

– Найкращий спосіб впоратися з деменцією – запобігти її появі. І ми знаємо, що існує кілька факторів ризику, що піддаються зміні – неправильне харчування, відсутність фізичних вправ, куріння і надмірне вживання алкоголю, – перерахував Отайку.

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Якщо вчені зможуть визначити, хто наражається на високий ризик розвитку недоумства, на кілька років або навіть десятиліть раніше, вони зможуть уповільнити його початок або навіть повністю запобігти.

Джерело
The Guardian
Теги
Наука Старіння
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