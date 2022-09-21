Дані досліджень свідчать про те, що люди, які часто бачать погані сни в середньому віці, можуть відчувати швидший темп зниження когнітивних функцій і наражатися на високий ризик недоумства в міру дорослішання.

У разі підтвердження дослідження може зрештою призвести до нових способів скринінгу на деменцію та втручання, щоб уповільнити швидкість розвитку хвороби.

Більшості людей іноді сняться погані сни, але приблизно 5% бачать кошмари, принаймні раз на тиждень. Стрес, занепокоєння і недосипання — це потенційні тригери, але попередні дослідження людей із хворобою Паркінсона також пов’язували часті тривожні сни зі швидкими темпами зниження когнітивних функцій і підвищеним ризиком розвитку деменції у майбутньому.

Зараз дивляться

Було проаналізовано дані трьох досліджень, і з’ясувалося, що люди середнього віку, які бачили погані сни хоча б раз на тиждень, у чотири рази частіше зазнавали зниження когнітивних функцій протягом наступного десятиліття, ніж ті, кому кошмари снилися рідко.

Жахливі сновидіння можуть викликати накопичення білків, пов’язаних з деменцією. Іншою причиною є існування якогось генетичного фактора, що лежить в основі обох явищ.

Однак робоча гіпотеза полягає в тому, що нейродегенерація у правій лобовій частині мозку ускладнює контроль над своїми емоціями уві сні, що, зі свого боку, призводить до нічних кошмарів.

– Ми знаємо, що нейродегенеративні стани, такі як хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера, часто починаються за багато років до того, як комусь буде поставлено діагноз. У деяких людей, які вже мають основне захворювання, погані сни і нічні кошмари можуть бути однією з ранніх ознак, – зауважив доктор Отайку з університету Бірмінгена.

Він наголосив, що деменція може розвинутися лише у частини дорослих, які регулярно бачать погані сни. Однак, якщо припустити, що цей зв’язок підтвердиться, погані сни можна буде використовувати для виявлення осіб з високим ризиком.

– Найкращий спосіб впоратися з деменцією – запобігти її появі. І ми знаємо, що існує кілька факторів ризику, що піддаються зміні – неправильне харчування, відсутність фізичних вправ, куріння і надмірне вживання алкоголю, – перерахував Отайку.

Якщо вчені зможуть визначити, хто наражається на високий ризик розвитку недоумства, на кілька років або навіть десятиліть раніше, вони зможуть уповільнити його початок або навіть повністю запобігти.