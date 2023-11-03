В соцсетях распространяется множество мифов относительно экстренной помощи человеку, у которого произошла остановка сердца прямо на улице или в транспорте. Многие из них могут только навредить.

Сегодня, когда мы часто становимся свидетелями событий, требующих личного вмешательства, потому что только оно может спасти жизнь пострадавшему, стали распространяться, в частности в социальных сетях, всевозможные советы и рекомендации относительно первой помощи.

Чего не стоит делать, если у пострадавшего остановилось сердце

Чтобы запустить сердце пострадавшего после внезапной остановки советуют и сильный удар в область сердца, и укол адреналина, и применение дефибриллятора, и какие-то чудо-лекарства.

Сейчас смотрят

Сегодня инструкторы организации PULSE, которая учит оказывать домедицинскую помощь, развенчают четыре самых распространенных мифа относительно восстановления сердцебиения у пострадавшего.

Итак, первый. Об ударе в область сердца.

Прекардиальный удар (так он называется) кулаком в грудь, которому учили детей на уроках ОБЖ, признали неэффективным еще более 20 лет назад.

Исследования показали, что это травматичный и неэффективный метод для подавляющего числа случаев внезапной остановки сердца.

Второй. Об уколе адреналина в сердце.

Действительно, этот метод применяют. Но исключительно медики и не для восстановления сердцебиения, а при серьезных нарушениях кровообращения, сильном приступе астмы или при анафилактическом шоке.

Третий — о дефибрилляторе.

Вопреки распространенному мифу, дефибриллятор не запускает сердце. Наоборот — останавливает его.

Дефибриллятор позволяет остановить ускоренное или иное ненормальное сердцебиение, чтобы сердце имело возможность запуститься заново с приемлемым ритмом.

Инструкторы PULSE говорят, что большинство современных дефибрилляторов разрабатываются с расчетом на то, что их будут использовать гражданские спасатели, не медики.

Для этого в них загружена программа, которая предоставляет голосовые команды и включает систему предохранителей, которые помешают без надобности ударить током пострадавшего человека.

Четвертый — о чудо-препаратах, которые якобы применяют в случае остановки сердца.

Инструкторы уверяют, никакие препараты не смогут запустить остановившееся сердце.

Пострадавший без признаков дыхания нуждается в сердечно-легочной реанимации. Прежде всего — непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

Так что можно сделать до приезда скорой

В случае остановки сердца один из первых методов помощи пострадавшему — непрямой массаж сердца. Как его делать, спасатели бесплатно учат всех желающих, в том числе на станциях метро.

Поэтому стоит присоединиться, чтобы, когда придется, хоть попытаться спасти человека.

Источник: Бережи себе