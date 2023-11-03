Соцмережами шириться безліч міфів стосовно екстреної допомоги людині, в якої сталася зупинка серця просто на вулиці чи в транспорті. Багато з них можуть лише зашкодити.

Сьогодні, коли ми часто стаємо свідками подій, які потребують особистого втручання, бо лише воно може врятувати життя людині, що постраждала, стали ширитися, зокрема в соціальних мережах, усілякі поради і рекомендації стосовно першої допомоги.

Чого не варто робити, якщо у потерпілого зупинилося серце

Щоб запустити серце постраждалого після раптової зупинки радять і сильний удар в ділянку серця і укол адреналіну, і застосування дефібрилятора, і якісь диво-ліки…

Зараз дивляться

Сьогодні інструктори організації PULSE, яка навчає надавати домедичну допомогу, розвінчають чотири найпоширеніші міфи стосовно відновлення серцебиття у постраждалого.

Отже, перше. Про удар в ділянку серця.

Прекардіальний удар (так він називається) кулаком у груди, якому навчали дітей під час уроків ОБЖ, визнали неефективним ще понад 20 років тому.

Дослідження показали, що це травматичний та неефективний метод для переважної більшості випадків раптової зупинки серця.

Друге. Про укол адреналіну в серце.

Справді, цей метод застосовують. Але лише медики і не для відновлення серцебиття, а при серйозних порушеннях кровообігу, сильному нападі астми чи при анафілактичному шоку.

Третє – про дефібрилятор.

Усупереч поширеному міфу, дефібрилятор не запускає серце. Навпаки — зупиняє його.

Дефібрилятор дає змогу зупинити прискорене чи інше ненормальне серцебиття, щоб серце змогло запуститися заново з прийнятним ритмом.

Інструктори PULSE кажуть, що більшість сучасних дефібриляторів розробляють із розрахунком, що їх використовуватимуть цивільні рятівники, не медики.

Для цього туди завантажують програму, яка дає голосові команди і включає систему запобіжників, які завадять тому, щоби без потреби вдарити струмом постраждалго.

Четверте – про диво-препарати, які, начебто, застосовують у разі зупинки серця.

Інструктори запевняють, жодні препарати не зможуть запустити серце, що зупинилося.

Постраждала особа без ознак дихання потребує серцево-легеневої реанімації. Передусім — непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень.

То що можна зробити до приїзду швидкої

У разі зупинки серця один із перших методів допомоги — непрямий масаж серця. Як його робити, рятувальники безкоштовно вчать усіх охочих, зокрема на станціях метро.

Тож варто долучитися, щоб, коли доведеться, хоч спробувати врятувати людину.

Джерело: Бережи себе