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Причины очевидны: Минздрав не может отменить рецепты на лекарства даже в условиях войны

5 марта 2022, 16:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
електронний рецепт
Источник: Depositphotos

Даже в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины Министерство здравоохранения не может полностью отменить использование рецептов. Поскольку неконтролируемое употребление некоторых из них может нанести непоправимый вред здоровью.

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Сообщается, что требование отпускать по рецепту врача касается лекарственных препаратов, которые содержат:

  • наркотические вещества
  • психотропные вещества
  • комбинацию психотропных и наркотических веществ
  • ядовитые лекарственные вещества
  • сильнодействующие лекарственные вещества.

Перечисленные препараты врачи выписывают на рецептурных бланках формы №3.

Минздрав призывает пациентов, нуждающихся в рецептах на указанные препараты, заблаговременно консультироваться со своими врачами и получать следующие рецепты.

Аптеки, которые открыты и работают во время войны вы можете найти по этой ссылке.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , Ліки , МОЗ Украины , Рецепти
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