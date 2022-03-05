Даже в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины Министерство здравоохранения не может полностью отменить использование рецептов. Поскольку неконтролируемое употребление некоторых из них может нанести непоправимый вред здоровью.
Сообщается, что требование отпускать по рецепту врача касается лекарственных препаратов, которые содержат:
- наркотические вещества
- психотропные вещества
- комбинацию психотропных и наркотических веществ
- ядовитые лекарственные вещества
- сильнодействующие лекарственные вещества.
Перечисленные препараты врачи выписывают на рецептурных бланках формы №3.
Минздрав призывает пациентов, нуждающихся в рецептах на указанные препараты, заблаговременно консультироваться со своими врачами и получать следующие рецепты.
Аптеки, которые открыты и работают во время войны вы можете найти по этой ссылке.