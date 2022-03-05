Даже в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины Министерство здравоохранения не может полностью отменить использование рецептов. Поскольку неконтролируемое употребление некоторых из них может нанести непоправимый вред здоровью.

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Сообщается, что требование отпускать по рецепту врача касается лекарственных препаратов, которые содержат:

наркотические вещества

психотропные вещества

комбинацию психотропных и наркотических веществ

ядовитые лекарственные вещества

сильнодействующие лекарственные вещества.

Перечисленные препараты врачи выписывают на рецептурных бланках формы №3.

Минздрав призывает пациентов, нуждающихся в рецептах на указанные препараты, заблаговременно консультироваться со своими врачами и получать следующие рецепты.

Аптеки, которые открыты и работают во время войны вы можете найти по этой ссылке.