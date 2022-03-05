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Как подписать декларацию с семейным врачом внутренне перемещенным лицам. Читайте в наших материалах

5 марта 2022, 13:18
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Источник: Depositphotos

Уже около миллиона украинцев покинули свои дома и стали беженцами в своей стране, говоря юридическим языком – внутренне перемещенными лицами. Кто-то приютил их, волонтеры — кормят и одевают, врачи оказывают первую медицинскую помощь при необходимости.

Но для того чтобы в дальнейшем иметь возможность лечиться от хронических болезней, получать лекарства по электронному рецепту, направление к узким специалистам нужно подписать декларацию с семейным врачом.

Как подписать декларацию

Подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром может каждый человек, постоянно проживающий в Украине, независимо от места регистрации.

Для внутренне перемещенных лиц нет никакого препятствия, чтобы подписать декларацию с выбранным врачом. Если у пациента есть паспорт гражданина Украины, никаких дополнительных справок, кроме справки об индивидуальном налоговом номере, не требуется.

Если у пациента нет возможности подать паспорт гражданина Украины, чтобы подписать право на выбор врача, но он имеет право на проживание на территории Украины, тогда он может подать один из следующих документов:

  • временное удостоверение гражданина Украины; вид на постоянное проживание в Украине;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.
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Если вам отказывают в праве свободно выбрать врача независимо от места регистрации, ссылайтесь на Приказ Минздрава № 503 от 19 марта 2018 о Порядок выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь (ПМД).

Именно этот документ регламентирует процесс выбора врача, представление и прекращение действия декларации по выбору врача.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , Медицина в Україні
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