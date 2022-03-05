Уже близько мільйона українців залишили свої домівки і стали біженцями у своїй країні, говорячи юридичною мовою – внутрішньо переміщеними особами. Хтось надав їм притулок, волонтери – годують та одягають, лікарі надають першу медичну допомогу за необхідності.

Але для того, щоб у подальшому мати можливість лікуватися від хронічних хвороб, отримувати ліки за електронним рецептом, направлення до вузьких спеціалістів, потрібно підписати декларацію із сімейним лікарем.

Як підписати декларацію

Підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром може кожна людина, яка постійно проживає в Україні, незалежно від місця реєстрації.

Для внутрішньо переміщених осіб немає жодної перешкоди, щоб підписати декларацію з вибраним лікарем. Якщо пацієнт має паспорт громадянина України, жодних додаткових довідок, крім довідки про індивідуальний податковий номер, не потрібно.

Якщо у пацієнта немає можливості подати паспорт громадянина України, щоб підписати декларацію про вибір лікаря, але він має право на проживання на території України, тоді він може подати один з таких документів: тимчасове посвідчення громадянина України; посвідку на постійне проживання в Україні; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Якщо вам відмовляють у праві вільно вибрати лікаря незалежно від місця реєстрації, посилайтесь на Наказ МОЗ № 503 від 19 березня 2018 року про “Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу (ПМД)”.

Саме цей документ регламентує процес вибору лікаря, подання та припинення дії декларації з вибору лікаря.