Навіть в умовах військової агресії Російської Федерації проти України Міністерство охорони здоров’я не може повністю скасувати використання рецептів. Оскільки неконтрольоване вживання деяких з них може завдати непоправної шкоди здоров’ю.
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Повідомляється, що вимога відпускати за рецептом лікаря стосується лікарських препаратів, які містять:
- наркотичні речовини
- психотропні речовини
- комбінацію психотропних і наркотичних речовин
- отруйні лікарські речовини
- сильнодіючі лікарські речовини.
Перераховані препарати лікарі виписують на рецептурних бланках форми №3.
МОЗ закликає пацієнтів, які потребують рецептів на зазначені препарати, завчасно консультуватися зі своїми лікарями і отримувати наступні рецепти.
Аптеки, які відкриті і працюють під час війни ви можете знайти за цим посиланням.