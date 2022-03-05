Навіть в умовах військової агресії Російської Федерації проти України Міністерство охорони здоров’я не може повністю скасувати використання рецептів. Оскільки неконтрольоване вживання деяких з них може завдати непоправної шкоди здоров’ю.

Повідомляється, що вимога відпускати за рецептом лікаря стосується лікарських препаратів, які містять:

наркотичні речовини

психотропні речовини

комбінацію психотропних і наркотичних речовин

отруйні лікарські речовини

сильнодіючі лікарські речовини.

Перераховані препарати лікарі виписують на рецептурних бланках форми №3.

МОЗ закликає пацієнтів, які потребують рецептів на зазначені препарати, завчасно консультуватися зі своїми лікарями і отримувати наступні рецепти.

Аптеки, які відкриті і працюють під час війни ви можете знайти за цим посиланням.