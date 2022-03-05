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Причини очевидні: МОЗ не може скасувати рецепти на ліки навіть в умовах війни

5 Березня 2022, 16:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
електронний рецепт
Джерело: Depositphotos

Навіть в умовах військової агресії Російської Федерації проти України Міністерство охорони здоров’я не може повністю скасувати використання рецептів. Оскільки неконтрольоване вживання деяких з них може завдати непоправної шкоди здоров’ю.

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Повідомляється, що вимога відпускати за рецептом лікаря стосується лікарських препаратів, які містять:

  • наркотичні речовини
  • психотропні речовини
  • комбінацію психотропних і наркотичних речовин
  • отруйні лікарські речовини
  • сильнодіючі лікарські речовини.

Перераховані препарати лікарі виписують на рецептурних бланках форми №3.

МОЗ закликає пацієнтів, які потребують рецептів на зазначені препарати, завчасно консультуватися зі своїми лікарями і отримувати наступні рецепти.

Аптеки, які відкриті і працюють під час війни ви можете знайти за цим посиланням.

 

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Ліки , МОЗ України , Рецепти
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