Через війну в Україні деякі громадяни вимушені полишати свої домівки та їхати до західних регіонів чи навіть за кордон. Через це вони можуть відчувати провину, бо не обороняють країну, а просто тікають.

Про те, як подолати відчуття провини, розповіла засновниця платформи саморозвитку для жінок, підприємиця, менторка Таня Пилипчук.

– Важливо не давати змоги провині заморожувати себе в бездіяльності. Так, не всі зараз в лавах героїчних ЗСУ, але ми і ЗСУ – це одне єдине тіло. Не дозволяйте переконувати себе, що якісь наші дії тут неважливі. Інакше вибудуються захисти знецінення себе і виведення з ладу одиниці, – говорить Таня Пилипчук.

За її словами, кожен наразі виконує свою роботу. І вся вона важлива.

– 24 лютого ми відчули, що ми одне тіло. І психологічно це правда. Кожен має вплив на кожного. Це єдність духом. Зараз немає неважливої роботи, немає неважливих людей, – додала вона.

У цей час важливо визначити своє місце та свою функцію.

– Найкращий засіб від атаки на ідентичність – це чітко знати свої сильні сторони і визначити свій сектор оборони. Не намагатися тягнути все, визначатися, робити щось і робити це добре. Кожен з нас має функцію і мусить її виконувати, – підсумувала фахівець.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росія напала на країну з різних напрямків. Агресор обстрілює не лише військових, але й мирне населення. ЗСУ відважно чинять опір окупанту.