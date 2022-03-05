Из-за войны в Украине некоторые граждане вынуждены покидать свои дома и ехать в западные регионы или даже за границу. Поэтому они могут чувствовать вину, потому что не защищают страну, а просто убегают.

О том, как преодолеть чувство вины, рассказала основательница платформы саморазвития для женщин, предприниматель, ментор Таня Пилипчук.

— Важно не давать возможности вине замораживать себя в бездействии. Да, не все сейчас в рядах героических ВСУ, но мы и ВСУ – это одно единое тело. Не позволяйте убеждать себя, что какие-либо наши действия здесь не важны. Иначе выстроится защита обесценивания себя и выведения из строя единицы, — говорит Таня Пилипчук.

По ее словам, каждый выполняет свою работу. И вся она важна.

– 24 февраля мы почувствовали, что мы одно тело. И психологически это верно. Каждый оказывает влияние на каждого. Это единство духом. Сейчас нет неважной работы, нет неважных людей, – добавила она.

Сейчас важно определить свое место и свою функцию.

– Лучшее средство от атаки на идентичность – это четко знать свои сильные стороны и определить свой сектор обороны. Не пытайтесь тянуть все, определяться, делать что-то и делать это хорошо. У каждого из нас своя функция, и ее нужно выполнять, — подвела итог специалист.

С 24 февраля в Украине идет война. Россия напала на страну с разных направлений. Агрессор обстреливает не только военных, но и мирное население. ВСУ отважно сопротивляются оккупанту.