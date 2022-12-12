В холодную погоду обычно обостряются скрытые заболевания. В частности, исследования показали, что зимой увеличивается вероятность образования опасных тромбов.

Эксперты предупреждают, что из-за всплеска холода следует внимательнее следить за своим здоровьем.

Холодные месяцы приносят более короткие дни и более сухой воздух как на улице, так и в помещении. Недостаток дневного света также играет свою роль.

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У некоторых людей зимой возникают проблемы со здоровьем: сухость кожи, выпадение волос, боли в суставах, хрупкость костей, сезонная депрессия, недержание мочи, тромбы и сердечные приступы.

Резкие изменения температуры приводят к термическому стрессу для организма, которому приходится прилагать больше усилий, чтобы поддерживать постоянную температуру.

Тромбоз глубоких вен

Сгустки крови могут вызвать тромбоз глубоких вен (ТГВ), обычно называемый тихим убийцей. Это потому, что не всегда можно заметить симптомы.

Ключевыми симптомами ТГВ являются:

пульсирующая или судорожная боль в 1 ноге (реже в обеих ногах), обычно в икры или бедре

отек 1 ноги (реже обоих)

теплая кожа вокруг болезненного места

красная или потемневшая кожа вокруг болезненного участка

набухшие вены, которые тверды или болят, когда вы их касаетесь

Сахарный диабет

Холодная погода также может навредить тазовому дну, что впоследствии приведет к проблемам с недержанием мочи.

Хотя изменение температуры может заставить вас чаще бежать в туалет, это также может быть признаком диабета.

Эксперты из Национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек предупредили, что диабет может вызвать повреждение нервной системы мочевыводящих путей, вызывая проблемы с мочевым пузырем.

— Избыточный вес и ожирение также могут усугубить проблемы с мочевым пузырем. Лечение диабета является важной частью предотвращения проблем, которые могут привести к чрезмерному мочеиспусканию, добавили они.

Эксперты также ранее предупреждали, что потеря волос может являться ранним признаком диабета.

Симптомы диабета, которые нужно знать:

чувство сильной жажды

частое мочеиспускание, особенно ночью

ощущение сильной усталости

потеря веса и мышечной массы

зуд вокруг пениса или влагалища или частые эпизоды молочницы

порезы или раны, которые медленно заживают

затуманенное зрение

Заболевание кожи

Исследования показывают, что сухой воздух может привести к сухости кожи, на которой могут появиться высыпания. И люди с экземой, скорее всего, обнаружат, что они страдают больше других.

Это также может привести к тому, что кожа головы шелушится и чешется, высыхает и повреждает волосяные фолликулы и может привести к выпадению волос.

Астма

Сухой воздух также может сильнее повлиять на людей, страдающих астмой, поскольку он может раздражать дыхательные пути и усугублять симптомы.

Люди, страдающие артритом, замечают, что их суставы становятся болезненными. Это потому, что когда холодно, тело посылает кровь в основные органы, оставляя суставы жесткими, а нервные окончания становятся более чувствительными.

Остеопороз

Нехватка солнечного света может вызвать нехватку витамина D в организме, что усугубит потерю скелетной ткани или приведет к хрупкости костей. Поэтому даже незначительная травма или легкое сотрясение могут вызвать перелом.

– Более того, остеопороз в позвоночнике часто приводит к потере роста со временем. Остеопороз часто называют тихим убийцей, поскольку он обычно не проявляет никаких симптомов, сказали эксперты.

Национальная служба здравоохранения говорит, что первым признаком остеопороза является перелом кости.

Основные признаки остеопороза:

сломанные кости, такие как запястья, бедра или кости позвоночника

наклон тела вперед.

У некоторых пожилых людей развивается характерная сутулость.

Холод и недостаток солнечного света может вызвать сезонное аффективное расстройство или сезонную депрессию, которая, скорее всего, повлияет на людей, уже имеющих проблемы со своим психическим здоровьем. Продолжительная тьма на улице может даже нарушить циркадный ритм человека.

Люди, которые находятся в холоде, чаще имеют нарушения сна.