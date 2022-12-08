Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о способах предупреждения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также о симптомах ОРВИ, при которых следует немедленно вызывать скорую.
По словам экспертов Минздрава, ОРВИ убивает почти 2 млн человек в год. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ.
— Именно сейчас, во время постоянных отключений света и тепла, когда на улице и в доме холодно, важно помнить о том, как минимизировать риск развития заболеваний и что делать, если вы все же заболели, — отмечают медики.
Как предупредить вирусные инфекции:
- регулярно мыть руки или использовать антисептик;
- правильно использовать защитную маску;
- придерживаться гигиены кашля и чихания;
- избегать больших скоплений людей;
- придерживаться физической дистанции;
- делать прививки против вакциноуправляемых инфекций.
Правила самопомощи при ОРВИ:
- не назначайте себе лекарства, особенно — антибиотики;
- избегайте контактов с людьми;
- проветривайте помещение;
- пейте много жидкости;
- отдыхайте;
- следите за температурой;
- обратитесь к врачу, если есть такая возможность.
Что делать в случае повышения температуры тела:
- температуру сбивайте, если она у детей достигает 38 градусов, у взрослых — 38,5;
- для снятия лихорадки используйте парацетамол или профермент. Но не ацетилсалициловую кислоту;
- после приема лекарства температура не должна падать сразу же — снижение на десятые градуса означает, что лекарства работают;
- если температура не падает, это может указывать на недостаточное употребление жидкости или на неправильно рассчитанную дозу лекарства;
- не нужно заворачиваться в одеяло, что «перепотеть», это опасно;
- не натирайте себя и ребенка алкоголем или уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обычной водой.
Когда следует немедленно вызывать скорую помощь
Звоните на 103, если у вас следующие опасные симптомы:
- одышка;
- высыпания на коже;
- кровохарканье;
- синюшный оттенок кожи;
- рвота или понос;
- боль в груди;
- снижение давления;
- аритмия;
- нарушение сознания;
- судороги.