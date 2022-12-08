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Симптомы ОРВИ, при которых следует немедленно вызывать скорую — Минздрав

8 декабря 2022, 12:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скорая помощь
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о способах предупреждения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также о симптомах ОРВИ, при которых следует немедленно вызывать скорую.

По словам экспертов Минздрава, ОРВИ убивает почти 2 млн человек в год. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ.

— Именно сейчас, во время постоянных отключений света и тепла, когда на улице и в доме холодно, важно помнить о том, как минимизировать риск развития заболеваний и что делать, если вы все же заболели, — отмечают медики.

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Как предупредить вирусные инфекции:

  • регулярно мыть руки или использовать антисептик;
  • правильно использовать защитную маску;
  • придерживаться гигиены кашля и чихания;
  • избегать больших скоплений людей;
  • придерживаться физической дистанции;
  • делать прививки против вакциноуправляемых инфекций.

Правила самопомощи при ОРВИ:

  • не назначайте себе лекарства, особенно — антибиотики;
  • избегайте контактов с людьми;
  • проветривайте помещение;
  • пейте много жидкости;
  • отдыхайте;
  • следите за температурой;
  • обратитесь к врачу, если есть такая возможность.

Что делать в случае повышения температуры тела:

  • температуру сбивайте, если она у детей достигает 38 градусов, у взрослых — 38,5;
  • для снятия лихорадки используйте парацетамол или профермент. Но не ацетилсалициловую кислоту;
  • после приема лекарства температура не должна падать сразу же — снижение на десятые градуса означает, что лекарства работают;
  • если температура не падает, это может указывать на недостаточное употребление жидкости или на неправильно рассчитанную дозу лекарства;
  • не нужно заворачиваться в одеяло, что «перепотеть», это опасно;
  • не натирайте себя и ребенка алкоголем или уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обычной водой.

Когда следует немедленно вызывать скорую помощь

Звоните на 103, если у вас следующие опасные симптомы:

  • одышка;
  • высыпания на коже;
  • кровохарканье;
  • синюшный оттенок кожи;
  • рвота или понос;
  • боль в груди;
  • снижение давления;
  • аритмия;
  • нарушение сознания;
  • судороги.

Источник
Минздрав
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