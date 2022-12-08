Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о способах предупреждения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также о симптомах ОРВИ, при которых следует немедленно вызывать скорую.

По словам экспертов Минздрава, ОРВИ убивает почти 2 млн человек в год. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ.

— Именно сейчас, во время постоянных отключений света и тепла, когда на улице и в доме холодно, важно помнить о том, как минимизировать риск развития заболеваний и что делать, если вы все же заболели, — отмечают медики.

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Как предупредить вирусные инфекции:

регулярно мыть руки или использовать антисептик;

правильно использовать защитную маску;

придерживаться гигиены кашля и чихания;

избегать больших скоплений людей;

придерживаться физической дистанции;

делать прививки против вакциноуправляемых инфекций.

Правила самопомощи при ОРВИ:

не назначайте себе лекарства, особенно — антибиотики;

избегайте контактов с людьми;

проветривайте помещение;

пейте много жидкости;

отдыхайте;

следите за температурой;

обратитесь к врачу, если есть такая возможность.

Что делать в случае повышения температуры тела:

температуру сбивайте, если она у детей достигает 38 градусов, у взрослых — 38,5;

для снятия лихорадки используйте парацетамол или профермент. Но не ацетилсалициловую кислоту;

после приема лекарства температура не должна падать сразу же — снижение на десятые градуса означает, что лекарства работают;

если температура не падает, это может указывать на недостаточное употребление жидкости или на неправильно рассчитанную дозу лекарства;

не нужно заворачиваться в одеяло, что «перепотеть», это опасно;

не натирайте себя и ребенка алкоголем или уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обычной водой.

Когда следует немедленно вызывать скорую помощь

Звоните на 103, если у вас следующие опасные симптомы: