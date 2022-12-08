Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про способи попередження гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), а також про симптоми ГРВІ, при яких слід негайно викликати швидку.
За словами експертів МОЗ, ГРВІ вбиває майже 2 млн осіб на рік. Це четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія і сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ.
– Саме зараз, під час постійних відключень світла і тепла, коли на вулиці і в будинку холодно, важливо пам’ятати про те, як мінімізувати ризик розвитку захворювань і що робити, якщо ви все ж захворіли, – зазначають медики.
Як попередити вірусні інфекції:
- регулярно мити руки або використовувати антисептик;
- правильно використовувати захисну маску;
- дотримуватися гігієни кашлю та чхання;
- уникати великих скупчень людей;
- дотримуватися фізичної дистанції;
- робити щеплення проти вакцинокерованих інфекцій.
Правила самодопомоги при ГРВІ:
- не призначайте собі ліки, особливо — антибіотики;
- уникайте контактів з людьми;
- провітрюйте приміщення;
- пийте багато рідини;
- відпочивайте;
- слідкуйте за температурою;
- зверніться до лікаря, якщо є така можливість.
Що робити в разі підвищення температури тіла:
- температуру збивайте, якщо вона у дітей досягає 38 градусів, у дорослих — 38,5;
- для зняття лихоманки використовуйте парацетамол або профермент. Але не ацетилсаліцилову кислоту;
- після прийому ліків температура не повинна падати відразу ж – зниження на десяті градуси означає, що ліки працюють;
- якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє вживання рідини або на неправильно розраховану дозу ліків;
- не потрібно загортатися в ковдру, що “перепотіти” , це небезпечно;
- чи не натирайте себе і дитини алкоголем або оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.
Коли слід негайно викликати швидку допомогу
Телефонуйте на 103, якщо у вас такі небезпечні симптоми:
- задишка;
- висипання на шкірі;
- кровохаркання;
- синюшний відтінок шкіри;
- блювання або пронос;
- біль у грудях;
- зниження тиску;
- аритмія;
- порушення свідомості;
- судома.