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Симптоми ГРВІ, при яких слід негайно викликати швидку — МОЗ

8 Грудня 2022, 12:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
скорая помощь
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про способи попередження гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), а також про симптоми ГРВІ, при яких слід негайно викликати швидку.

За словами експертів МОЗ, ГРВІ вбиває майже 2 млн осіб на рік. Це четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія і сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ.

– Саме зараз, під час постійних відключень світла і тепла, коли на вулиці і в будинку холодно, важливо пам’ятати про те, як мінімізувати ризик розвитку захворювань і що робити, якщо ви все ж захворіли, – зазначають медики.

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Як попередити вірусні інфекції:

  • регулярно мити руки або використовувати антисептик;
  • правильно використовувати захисну маску;
  • дотримуватися гігієни кашлю та чхання;
  • уникати великих скупчень людей;
  • дотримуватися фізичної дистанції;
  • робити щеплення проти вакцинокерованих інфекцій.

Правила самодопомоги при ГРВІ:

  • не призначайте собі ліки, особливо — антибіотики;
  • уникайте контактів з людьми;
  • провітрюйте приміщення;
  • пийте багато рідини;
  • відпочивайте;
  • слідкуйте за температурою;
  • зверніться до лікаря, якщо є така можливість.

Що робити в разі підвищення температури тіла:

  • температуру збивайте, якщо вона у дітей досягає 38 градусів, у дорослих — 38,5;
  • для зняття лихоманки використовуйте парацетамол або профермент. Але не ацетилсаліцилову кислоту;
  • після прийому ліків температура не повинна падати відразу ж – зниження на десяті градуси означає, що ліки працюють;
  • якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє вживання рідини або на неправильно розраховану дозу ліків;
  • не потрібно загортатися в ковдру, що “перепотіти” , це небезпечно;
  • чи не натирайте себе і дитини алкоголем або оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.

Коли слід негайно викликати швидку допомогу

Телефонуйте на 103, якщо у вас такі небезпечні симптоми:

  • задишка;
  • висипання на шкірі;
  • кровохаркання;
  • синюшний відтінок шкіри;
  • блювання або пронос;
  • біль у грудях;
  • зниження тиску;
  • аритмія;
  • порушення свідомості;
  • судома.

Джерело
МОЗ
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грві лікування поради лікаря Профілактика
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