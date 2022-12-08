Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про способи попередження гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), а також про симптоми ГРВІ, при яких слід негайно викликати швидку.

За словами експертів МОЗ, ГРВІ вбиває майже 2 млн осіб на рік. Це четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія і сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ.

– Саме зараз, під час постійних відключень світла і тепла, коли на вулиці і в будинку холодно, важливо пам’ятати про те, як мінімізувати ризик розвитку захворювань і що робити, якщо ви все ж захворіли, – зазначають медики.

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Як попередити вірусні інфекції:

регулярно мити руки або використовувати антисептик;

правильно використовувати захисну маску;

дотримуватися гігієни кашлю та чхання;

уникати великих скупчень людей;

дотримуватися фізичної дистанції;

робити щеплення проти вакцино керованих інфекцій.

Правила самодопомоги при ГРВІ:

не призначайте собі ліки, особливо — антибіотики;

уникайте контактів з людьми;

провітрюйте приміщення;

пийте багато рідини;

відпочива йте ;

; слідкуйте за температурою;

зверніться до лікаря, якщо є така можливість.

Що робити в разі підвищення температури тіла:

температуру збивайте, якщо вона у дітей досягає 38 градусів, у дорослих — 38,5;

для зняття лихоманки використовуйте парацетамол або профермент. Але не ацетилсаліцилову кислоту;

після прийому ліків температура не повинна падати відразу ж – зниження на десяті градуси означає, що ліки працюють;

якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє вживання рідини або на неправильно розраховану дозу ліків;

не потрібно загортатися в ковдру, що “перепотіти” , це небезпечно;

чи не натирайте себе і дитини алкоголем або оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.

Коли слід негайно викликати швидку допомогу

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