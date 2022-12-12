В холодну погоду зазвичай спалахують приховані захворювання. Зокрема, дослідження показали, що взимку збільшується ймовірність утворення небезпечних тромбів.

Експерти попереджають, що через сплеск холоду слід уважніше стежити за своїм здоров’ям.

Холодні місяці приносять коротші дні та сухіше повітря як надворі, так і в приміщенні. Нестача денного світла також відіграє свою роль.

Зараз дивляться

У деяких людей взимку виникають проблеми зі здоров’ям: сухість шкіри, випадіння волосся, біль у суглобах, крихкість кісток, сезонна депресія, нетримання сечі, тромби та серцеві напади.

Різкі зміни температури спричиняють термічний стрес для організму, якому доводиться докладати більше зусиль, щоб підтримувати постійну температуру.

Загущення крові

Згустки крові можуть спричинити тромбоз глибоких вен (ТГВ), який зазвичай називають тихим вбивцею. Це тому, що не завжди можна помітити симптоми, особливо в зимові місяці.

Ключовими симптомами ТГВ є:

пульсуючий або судомний біль в 1 нозі (рідше в обох ногах), зазвичай у литці або стегні

набряк 1 ноги (рідше обох)

тепла шкіра навколо болючого місця

червона або потемніла шкіра навколо болючої ділянки

набряклі вени, які тверді або болять, коли ви їх торкаєтеся

Цукровий діабет

Холодна погода також може завдати шкоди тазовому дну, що згодом призведе до проблем із нетриманням сечі.

Хоча зміна температури може змусити вас частіше бігти в туалет, та це також може бути ознакою діабету.

Експерти з Національного інституту діабету, захворювань травної системи та нирок попередили, що діабет може спричинити пошкодження нервової системи сечовивідних шляхів, викликаючи проблеми з сечовим міхуром.

– Надмірна вага та ожиріння також можуть посилити проблеми з сечовим міхуром. Лікування діабету є важливою частиною запобігання проблемам, які можуть призвести до надмірного сечовипускання, – додали вони.

Експерти також раніше попереджали, що втрата волосся може бути ранньою ознакою діабету.

Симптоми діабету, які потрібно знати:

відчуття сильної спраги

часте сечовипускання, особливо вночі

відчуття сильної втоми

втрата ваги і м’язової маси

свербіж навколо пеніса або піхви або часті епізоди молочниці

порізи або рани, які повільно гояться

затуманений зір

Захворювання шкіри

Дослідження показують, що сухе повітря може призвести до сухості шкіри, на якій можуть з’явитися висипання. І люди з екземою, швидше за все, виявлять, що вони страждають більше, ніж інші.

Це також може призвести до того, що шкіра голови лущиться та свербить, висихає та пошкоджує волосяні фолікули та може призвести до випадання волосся.

Астма

Сухе повітря також може сильніше вплинути на людей, які страждають на астму, оскільки воно може подразнювати дихальні шляхи та посилювати симптоми.

Люди, які хворіють на артрит, помічають, що їхні суглоби стають болючими. Це тому, що коли холодно, тіло надсилає кров до основних органів, залишаючи суглоби жорсткими, а нервові закінчення стають більш чутливими.

Остеопороз

Брак сонячного світла може спричинити брак вітаміну D в організмі, що посилить втрату скелетної тканини або призведе до крихкості кісток. Тому навіть незначна травма чи легкий струс можуть спричинити перелом.

– Більше того, остеопороз у хребті часто призводить до втрати зросту з часом. Остеопороз часто називають тихим вбивцею, оскільки він зазвичай не проявляє жодних симптомів, – сказали експерти.

Національна служба охорони здоров’я каже, що першою ознакою остеопорозу є перелом кістки.

Основні ознаки остеопорозу:

зламані кістки, такі як зап’ястя, стегна або кістки хребта

нахил тіла вперед.

У деяких літніх людей розвивається характерна сутулість.

Холод і нестача сонячного світла може викликати сезонний афективний розлад або сезонну депресію, яка, швидше за все, вплине на людей, які вже мають проблеми зі своїм психічним здоров’ям. Тривала темрява на вулиці може навіть порушити циркадний ритм людини.

Люди, які перебувають у холоді, частіше мають порушення сну.