Сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от Covid-19 привито уже 81% работников общеобразовательных школ страны. За последние пять дней на 18% увеличилось количество вакцинированных первой дозой педагогов во Львовской области, на почти 14% – в Днепропетровской.

Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его информации, полный цикл прививки получили 67,9% учителей в Луганской области, 64 % — в Черкасской, 62,8 % — в Полтавской, 62,6 % — в г. Киев и 59,7 % — в Сумской области.

По словам министра, ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Запорожская и Одесская области.

Сейчас статистические данные в очередной раз свидетельствуют, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Ведь вакцины достаточно для всех желающих.

— Я обращаюсь с просьбой к руководителям учебных заведений, департаментов (управлений) образования и науки ОГА, местных органов управления образованием не медлить и принимать все возможные меры для улучшения ситуации по вакцинации педагогов, — призвал Сергей Шкарлет.

Он предложил брать пример с педагогов, которые выбирают минимизацию рисков и ответственно относятся не только к своему здоровью, но и заботятся о безопасности образовательного процесса.

Источник: Сергей Шкарлет