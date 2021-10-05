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Вакцинація

Принаймні однією дозою Covid-вакцини щеплено вже 81% освітян

5 Жовтня 2021, 15:00 Вікторія Яснопольська
учитель
Джерело: Depositphotos

Сьогодні принаймні однією дозою вакцини від Covid-19 щеплено вже 81% працівників загальноосвітніх шкіл країни. За останні п’ять днів на 18% збільшилася кількість вакцинованих першою дозою освітян у Львівській області, на майже 14 % – у Дніпропетровській.

Про це повідомим у своєму Телеграм-каналі міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його інформацією, повний цикл щеплення отримали 67,9% вчителів в Луганській області, 64 % – в Черкаській, 62,8 % – в Полтавській, 62,6 % – в м. Київ і 59,7 % – в Сумській області.

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Натомість, за словами міністра, відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська  області.

Наразі статистичні дані вкотре свідчать, що успіхи вакцинальної кампанії серед педагогів безпосередньо залежать від ефективності роботи органів місцевої влади. Адже вакцини вдосталь для всіх бажаючих.

– Я звертаюся з проханням до керівників закладів освіти,  департаментів (управлінь) освіти і науки ОДА, місцевих органів управління освітою не зволікати та вживати всіх можливих заходів для покращення ситуації з вакцинації освітян, – закликав Сергій Шкарлет.

Він запропонував брати приклад з педагогів, які обирають мінімізацію ризиків і відповідально ставляться не лише до свого здоров’я, а й дбають про безпеку освітнього процесу.

Джерело: Сергій Шкарлет

Теги
Вакцинація , МОН , Школи
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