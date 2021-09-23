В школах Киева откроют пункты вакцинации от коронавируса. Там можно будет получить прививку учителям, персоналу школы и родственникам учеников.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Теперь Киевская городская государственная администрация и ее органы должны принять меры по размещению в учреждениях образования постоянных пунктов вакцинации, чтобы привлечь к процессу максимальное число учителей и другого персонала.

В случае, если разместить постоянный пункт вакцинации нет возможности, необходимо организовать вакцинацию выездными мобильными бригадами.

Получить прививку от коронавируса в школьных пунктах и во время работы выездных мобильных вакцинальных сессий также смогут родственники персонала и родители школьников.

23 сентября в Украине ввели желтую зону эпидемической опасности. В соответствии с новыми карантинными ограничениями образовательные учреждения смогут работать в офлайн-режиме, если по меньшей мере 80% работников вакцинированы хотя бы одной дозой.

В очном формате школы принимают начальные классы независимо от уровня вакцинации. Подробнее о том, как будут работать школы в желтой зоне — читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА