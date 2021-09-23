У школах Києва відкриють пункти вакцинації від коронавірусу. Там можна буде отримати щеплення вчителям, персоналу школи та родичам учнів.
Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Тепер Київська міська державна адміністрація та її органи мають вжити заходів щодо розміщення в закладах освіти постійних пунктів вакцинації, щоб залучити до процесу максимальну кількість вчителів та іншого персоналу.
У разі, якщо розмістити постійний пункт вакцинації немає можливості, то необхідно організувати вакцинацію виїзними мобільними бригадами.
Отримати щеплення від коронавірусу у шкільних пунктах та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій також зможуть родичі персоналу та батьки школярів.
23 вересня в Україні запровадили жовту зону епідемічної небезпеки. Відповідно до нових карантинних обмежень освітні заклади зможуть працювати в офлайн-режимі, якщо щонайменше 80% працівників вакциновані хоча б однією дозою.
В очному форматі школи приймають початкові класи незалежно від рівня вакцинації. Детальніше про те, як працюватимуть школи у жовтій зоні – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: КМДА