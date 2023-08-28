Наше сердце постоянно сокращается и качает кровь, чтобы снабжать кислородом все органы и ткани организма. Однако иногда частота этих сокращений может нас пугать. Пульс 100: что делать и как помочь – читайте в материале.

Что означает пульс 100 ударов в минуту

Кардиолог Наталья Стрибулевич утверждает, что в норме наше сердце должно биться с частотой 60-90 ударов в минуту, все выше 90 – тахикардия. Тахикардия – это медицинский термин, обозначающий учащенное сердцебиение. Такое состояние в своей жизни хотя бы однажды чувствовал каждый из нас. Это все может сопровождаться головокружением, дискомфортом в области сердца, одышкой. Учащенное сердцебиение может быть физиологическим и патологическим.

Какой пульс считается нормальным и почему возникает тахикардия

В норме тахикардия может возникать вследствие следующих состояний:

физические нагрузки;

стресс;

волнение;

употребление кофе или других энергетических напитков;

повышение температуры (при повышении температуры на 1 градус сердцебиение ускоряется на 10 ударов, при нормализации температуры сердцебиение должно прийти в норму);

Физиологическая тахикардия, по мнению врача, не сопровождается ухудшением общего состояния и быстро проходит после устранения провокационных факторов.

Что делать, когда пульс 100: патологические процессы

Тахикардия может быть патологической. Она может возникать при следующих состояниях:

пороки сердца;

патология ведущей системы сердца;

гипертонические заболевания;

гиперфункция щитовидной железы;

анемия;

латентный железодефицит;

электролитный дисбаланс;

воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (эрозии, язвы желудка, панкреатит);

острые инфекционные заболевания;

сопутствующие заболевания соединительной ткани и нервной системы.

В таком случае тахикардия в подавляющем большинстве является более продолжительной и сопровождается ухудшением общего состояния.

Тахикардия может являться симптомом различных заболеваний. Поэтому, если все-таки вы периодически чувствуете учащенное сердцебиение, следует обратиться к врачу и попытаться выявить причину, ведь в большинстве случаев, скорректировав причину, тахикардия исчезает.

Тахикардию самостоятельно лучше не лечить, ведь принимая препараты, которые будут снижать сердцебиение, вы просто будете маскировать симптомы, а патология, приведшая к тахикардии, будет прогрессировать, что может привести к невосполнимым последствиям для вашего здоровья.