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Пульс 100: що робити – пояснює експерт

28 Серпня 2023, 17:33
Анна Голішевська редакторка стрічки
Пульс
Джерело: Unsplash

Наше серце постійно скорочується і качає кров, аби забезпечувати киснем усі органи та тканини організму. Однак іноді частота цих скорочень може нас лякати. Пульс 100: що робити та як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Що означає пульс 100 ударів в хвилину

Кардіолог Наталія Стрибулевич стверджує, що в нормі наше серце повинно битись з частотою 60-90 ударів у хвилину, все що вище 90 – є тахікардією. Тахікардія – це медичний термін, який означає прискорене серцебиття. Такий стан у своєму житті хоча б один раз відчував кожний з нас. Це все може супроводжуватись головокруттям, дискомфортом в ділянці серця, задишкою. Прискорене серцебиття може бути фізіологічним і патологічним.

Який пульс вважається нормальним та чому виникає тахікардія 

В нормі тахікардія може виникати внаслідок наступних станів:

  • фізичні навантаження;
  • стрес;
  • хвилювання;
  • вживання кави чи інших енергетичних напоїв;
  • підвищення температури (при підвищенні температури на 1 градус серцебиття прискорюється на 10 ударів, при нормалізації температури серцебиття має прийти до норми);

Фізіологічна тахікардія, за думкою лікаря, не супроводжується погіршенням загального стану і швидко проходить після усунення провокативних чинників.

Що робити, коли пульс 100: патологічні процеси

Тахікардія може бути патологічною. Вона може виникати при наступних станах:

  • вади серця;
  • патологія провідної системи серця;
  • гіпертонічна хвороба;
  • гіперфункція щитоподібної залози;
  • анемія;
  • латентний залізодефіцит;
  • електролітний дисбаланс;
  • запальні захворювання шлунково-кишкового тракту (ерозії, виразки шлунка, панкреатит);
  • гострі інфекційні хвороби;
  • супутні захворювання сполучної тканини й нервової системи.

В такому випадку тахікардія в переважній більшості є більш тривалою і супроводжується погіршенням загального стану.

Тахікардія може бути симптомом різних захворювань. Тому, якщо все-таки ви періодично відчуваєте прискорене серцебиття, варто звернутись до лікаря і спробувати виявити причину, адже в більшості випадків, скоригувавши причину, тахікардія зникає.

Тахікардію самостійно краще не лікувати, адже приймаючи препарати, які будуть знижувати серцебиття, ви просто будете маскувати симптоми, а патологія, яка призвела до тахікардії, буде прогресувати, що може призвести до непоправних наслідків для вашого здоров’я.

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