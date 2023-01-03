Журналисты популярного американского онлайн-издания собрали советы ученых из разных стран о том, как просто и доступно улучшить свою бытовую память.

1. Укажи и позвони

Этот хитрый прием принадлежит японским ученым. Он помогает в довольно распространенных ситуациях, когда, к примеру, зашел в комнату и забыл зачем.

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В таких ситуациях следует указать направление, в котором вы идете (например, на кухню) и вслух произнести, зачем вам туда понадобилось (например, сделать кофе).

По словам ученых, это приводит ваши мысли в соответствие с вашим телом, улучшая кратковременную память.

2. Да будет свет

Когда вам нужно решить сложную задачу, сядьте рядом с окном или включите лампу для чтения. Это улучшит ваши навыки решения проблем, говорится в исследовании Мичиганского государственного университета. Потому что свет стимулирует гиппокамп мозга, быстро сметая возрастные ментальные паутины.

3. Закройте глаза и вдохните запах

Британские ученые обнаружили, запах активирует центры памяти лучше, чем просмотр фотографий. Поэтому, когда вы не можете вспомнить подробности давно прошедшего события, возьмите предмет, связанный с этим моментом (например, экстракт ванили, который напоминает вам о выпечке с бабушкой), закройте глаза и вдохните, думая о воспоминании. Ваша память вернется в фокус.

4. Левая и правая рука

Исследование PLOS ONE показало, что сжатие правой руки активирует левое полушарие мозга, где кодируется кратковременная память. Чтобы вспомнить эту информацию позже, сожмите, к примеру, теннисный мячик, левой рукой. Это активирует правое полушарие мозга, сигнализируя ему о том, что вы узнали.

5. Стойте прямо

Если вы забыли, где припарковали машину, выпрямитесь и пройдите 10 шагов, представляя, что на вас накидка, как у чудо-женщины. Исследования Университета штата Сан-Франциско в области нейрорегуляции показывают, что незначительное изменение позы запускает связь между разумом и телом, которая сообщает мозгу, что вы бдительны, обостряя мышление и память.

Источник: womansworld