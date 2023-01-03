Журналісти популярного американського онлайн-видання зібрали поради вчених з різних країн про те, як просто і доступно поліпшити свою побутову пам’ять.

1. Вкажи і подзвони

Цей хитрий прийом належить японським вченим. Він допомагає в досить поширених ситуаціях, коли, наприклад, зайшов в кімнату і забув навіщо.

Зараз дивляться

У таких ситуаціях слід вказати напрямок, в якому ви йдете (наприклад, на кухню) і вголос вимовити, навіщо вам туди знадобилося (наприклад, зробити каву).

На думку вчених, це приводить ваші думки у відповідність з вашим тілом, покращуючи короткочасну пам’ять.

2. Хай буде світло

Коли вам потрібно вирішити складне завдання, сядьте біля вікна або увімкніть лампу для читання. Це покращить ваші навички вирішення проблем, говорить дослідження Мічиганського державного університету. Тому що світло стимулює гіпокамп мозку, швидко змітаючи вікові ментальні павутини.

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3. Закрийте очі і вдихніть запах

Британські вчені виявили, запах активує центри пам’яті краще, ніж перегляд фотографій. Тому, коли ви не можете згадати подробиці давно минулої події, візьміть предмет, пов’язаний з цим моментом (наприклад, екстракт ванілі, який нагадує вам про випічку з бабусею), закрийте очі і вдихніть, думаючи про спогад. Ваша пам’ять повернеться у фокус.

4. Ліва і права рука

Дослідження PLOS ONE показало, що стиснення правої руки активує ліву півкулю мозку, де кодується короткочасна пам’ять. Щоб згадати цю інформацію пізніше, стисніть, наприклад, тенісний м’ячик, лівою рукою. Це активує праву півкулю мозку, сигналізуючи йому про те, що ви дізналися.

5. Стійте прямо

Якщо ви забули, де припаркували машину, випряміться і пройдіть 10 кроків, уявляючи, що на вас накидка, як у диво-жінки. Дослідження нейрорегуляції Державного університету Сан-Франциско показують, що незначна зміна постави запускає зв’язок розум-тіло, який повідомляє мозку, що ви насторожені, посилюючи мислення та пам’ять.

Джерело: womansworld