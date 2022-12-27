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Краса

Прості та ефективні поради дерматолога щодо догляду за шкірою взимку

27 Грудня 2022, 09:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
зима шкіра
Джерело: Depositphotos

Дерматолог і доцент медичного коледжу Бейлора в Г’юстоні Вікі Чжень Рен дала прості та ефективні поради щодо догляду за шкірою в зимовий час.

– Взимку, як правило, наша шкіра більш суха, тому її слід зволожувати принаймні двічі на день, якщо не частіше. Зволоження – це ключ до збереження шкіри, – каже фахівець.

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Кілька порад, як повернути шкірі вологу:

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  • використовуйте мазь або крем, а не лосьйон. Лосьйони мають більш високий вміст води і не так багато засобів, що запобігають сухості шкіри. Наносьте креми після душу або ванни, щоб зафіксувати вологу;
  • вибирайте теплу воду замість гарячого душу або ванни. Обмежте їхній прийом до п’яти-десяти хвилин;
  • домашній зволожувач у зимовий час також може допомогти. Просто стежте за його чистотою;
  • креми, що містять сечовину, молочну кислоту, лактат амонію або альфа-гідроксикислоти, можуть бути корисними для жирної шкіри або тої, що лущиться.

– Стежте за станом шкіри, тому що деякі симптоми можуть бути ознакою раку або захворювань щитоподібної залози, нирок або печінки, – зазначає фахівець.

За її словами, якщо ви добре доглядаєте за своєю шкірою, але ваші зусилля не ефективні, шкіра сильно запалена, покрита тріщинами або кірками, слід звернутися до дерматолога.

Джерело
MedicalXpress
Теги
зима Краса поради лікаря Проблемна шкіра
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