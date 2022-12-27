Дерматолог і доцент медичного коледжу Бейлора в Г’юстоні Вікі Чжень Рен дала прості та ефективні поради щодо догляду за шкірою в зимовий час.

– Взимку, як правило, наша шкіра більш суха, тому її слід зволожувати принаймні двічі на день, якщо не частіше. Зволоження – це ключ до збереження шкіри, – каже фахівець.

Кілька порад, як повернути шкірі вологу:

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використовуйте мазь або крем, а не лосьйон. Лосьйони мають більш високий вміст води і не так багато засобів, що запобігають сухості шкіри. Наносьте креми після душу або ванни, щоб зафіксувати вологу;

вибирайте теплу воду замість гарячого душу або ванни. Обмежте їх ній прийом до п’яти-десяти хвилин;

прийом до п’яти-десяти хвилин; домашній зволожувач у зимовий час також може допомогти. Просто стежте за його чистотою;

креми, що містять сечовину, молочну кислоту, лактат амонію або альфа-гідроксикислоти, можуть бути корисними для жирної шкіри або тої, що лущиться.

– Стежте за станом шкіри, тому що деякі симптоми можуть бути ознакою раку або захворювань щитоподібної залози, нирок або печінки, – зазначає фахівець.

За її словами, якщо ви добре доглядаєте за своєю шкірою, але ваші зусилля не ефективні, шкіра сильно запалена, покрита тріщинами або кірками, слід звернутися до дерматолога.