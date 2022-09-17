Адже, ми відрізняємося один від одного. І справа не тільки в генетиці, гормонах, а багатьох інших факторах, навіть у передачі мітохондрій.

Від усього цього залежить не лише відсутність бороди, наявність грудей та округлі форми у жінок, але й особливості обміну речовин і навіть схильність до різних захворювань.

Організм жінки відповідає на стресові ситуації не так активно як чоловіка. І це виливається у схильність до депресивних станів та стресових розладів. Жінки впадають у депресію під час менопаузи у 2-3 рази частіше, ніж чоловіки.

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Для жінок більше характерні хвороби нервової системи, нейродегенеративні захворювання, хвороба Альцгеймера, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, астма, алергічні захворювання.

Отже і раціон жінки має бути дещо іншим.

По-перше, він має бути збалансованим. Щоб там були і білкові страви, і корисний жир, і багато різнокольорових овочів. Та тут ми з чоловіками на одній хвилі.

Обов’язково мають бути ферментовані продукти. І це не лише квашена капуста чи огірки, але й яблучний/виноградний/бальзамічний оцет, соєвий соус, але в невеликій кількості.

Саме ферментовані продукти не лише містять живі корисні бактерії, а й стимулюють їх ріст у кишечнику

Квашена капуста – це лактобактерії, екзотичне кімчі – фірмікути, лактобактерії, бактероїди; йогурт – лактобактерії та біфідобактерії.

Соєві ферментовані продукти корисні жінкам після 45+ років для профілактики раку молочної залози (їсти їх багато не треба, достатньо один раз на тиждень приблизно 50 г тофу чи баночку соєвого йогурту.

Збільшують ріст п’яти видів лактобактерій неферментовані пребіотичні продукти. Це чай з ромашки, кореню топінамбура та цикорію.

Зернові. Із зернових найкорисніше – оболонки, в них багато біологічно активних речовин, клітковини розчинної і нерозчинної, магнію, вітамінів групи В. Тому додавайте у страви мелені в порошок висівки.

Дуже корисно вживати таку просту страву: йогурт, мелені висівки, ягоди, насіння льону (також мелене). Перемішати інгредієнти і дати настоятися хвилин 10.

Бобові. Бобові взагалі унікальні: з одного боку це рослинні білки, з іншого – розчинна (зв’язуюча шкідливі речовини в кишечнику) клітковина. Бобових багато не треба, достатньо столової ложки. Особливо корисна кольорова квасоля, бо в ній багато протизапальних поліфенолів.

Крім того, чим багатша страва на поліфеноли, тим краще вона знижує глікемічний індекс, тим нижчий ризик розвитку інсулінорезистентності та діабету 2 типу.

Продукти, які стимулюють утворення стовбурових клітин, яких з віком стає значно менше. Це:

какао на воді,

чорний-пречорний шоколад,

чорний чай,

чорні ягоди,

темно-сині сливи,

зелений чай,

зелене листя (капуста кейл, темно-зелене листя селери, шпинат, крес-салат; гірчиця) мають завжди бути у вашій тарілці.

Каротиноїди. Найактивнішими є два – лікопен з помідорів та бета-каротин з моркви і червоного перцю. Італійці недарма люблять томатну пасту: при тушкуванні помідорів кількість лікопену зростає в десятки разів.

Така їжа краще ремонтує ДНК, активує гени-супресори і створює несприятливі умови для розвитку багатьох видів раку, сповільнює ріст та поділ ракових клітин, таким чином, зберігає жіноче здоров’я .

Джерело: Оксана Скиталінська