Может ли быть отдельно еда для женщин и еда для мужчин? Может, уверена врач – диетолог Оксана Скиталинская.

Ведь мы отличаемся друг от друга. И дело не только в генетике, гормонах, а многих других факторах, даже в передаче митохондрий.

От всего этого зависит не только отсутствие бороды, наличие груди и округлые формы у женщин, но и особенности обмена веществ и даже склонность к разным заболеваниям.

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Организм женщины отвечает на стрессовые ситуации не столь активно как мужчину. И это выливается в склонность к депрессивным состояниям и стрессовым расстройствам. Женщины впадают в депрессию во время менопаузы в 2-3 раза чаще мужчин.

Для женщин более характерны болезни нервной системы, нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, астма, аллергические заболевания.

Следовательно, и рацион женщины должен быть несколько иным.

Во-первых, он должно быть сбалансированным. Чтобы там были и белковые блюда, и полезный жир, и много разноцветных овощей. И здесь мы с мужчинами на одной волне.

Обязательно должны быть ферментированные продукты. И это не только квашеная капуста или огурцы, но и яблочный/виноградный/бальзамический уксус, соевый соус, но в небольшом количестве.

Именно ферментированные продукты содержат не только живые полезные бактерии, но и стимулируют их рост в кишечнике.

Квашеная капуста – это лактобактерии, экзотическое кимчи – фирмикуты, лактобактерии, бактериоиды; йогурт – лактобактерии и бифидобактерии.

Соевые ферментированные продукты полезны женщинам после 45 лет для профилактики рака молочной железы (есть их много не надо, достаточно один раз в неделю примерно 50 г тофу или баночку соевого йогурта.

Увеличивают рост пяти видов лактобактерий неферментированные пребиотики. Это чай из ромашки, корня топинамбура и цикория.

Зерновые. В зерновых самое полезное – оболочки, в них много биологически активных веществ, клетчатки растворимой и нерастворимой, магния, витаминов группы В. Поэтому добавляйте в блюда смолотые в порошок отруби.

Очень полезно употреблять такое простое блюдо: йогурт, молотые отруби, ягоды, семена льна (также молотые). Перемешать ингредиенты и дать настояться 10 минут.

Бобовые. Бобовые вообще уникальны: с одной стороны это растительные белки, с другой – растворимая (связывающая вредные вещества в кишечнике) клетчатка. Бобовых много не нужно, достаточно столовой ложки. Особенно полезна цветная фасоль, потому что в ней много противовоспалительных полифенолов.

Кроме того, чем богаче блюдо полифенолами, тем лучше оно снижает гликемический индекс, тем ниже риск развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

Продукты, стимулирующие образование стволовых клеток, которых с возрастом становится значительно меньше, это:

какао на воде,

черный-пречерный шоколад,

черный чай,

черные ягоды,

темно-синие сливы,

зеленый чай,

зеленые листья (капуста кале, темно-зеленые листья сельдерея, шпинат, кресс-салат; горчица) должны всегда быть в вашей тарелке.

Каротиноиды. Самыми активными являются два – ликопен из помидоров и бета-каротин из моркови и красного перца. Итальянцы не зря любят томатную пасту: при тушении помидоров количество ликопена растет в десятки раз.

Такая пища лучше ремонтирует ДНК, активирует гены-супрессоры и создает неблагоприятные условия для развития многих видов рака, замедляет рост и деление раковых клеток, таким образом сохраняя женское здоровье.

Источник: Оксана Скиталинская