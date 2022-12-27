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Красота

Простые и эффективные советы дерматолога по уходу за кожей зимой

27 декабря 2022, 09:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
зима шкіра
Источник: Depositphotos

Дерматолог и доцент Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне Вики Чжэнь Рен дала простые и эффективные советы по уходу за кожей в зимнее время.

Зимой, как правило, наша кожа более сухая, поэтому ее следует увлажнять по крайней мере два раза в день, если не чаще. Увлажнение — это ключ к сохранению кожи, — говорит специалист.

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Несколько советов, как вернуть коже влагу:

  • используйте мазь или крем, а не лосьон. Лосьоны имеют более высокое содержание воды и не так много средств, предотвращающих сухость кожи. Наносите кремы после душа или ванны, чтобы зафиксировать влагу;
  • выбирайте теплую воду вместо горячего душа или ванны. Ограничьте их прием до пяти-десяти минут;
  • домашний увлажнитель в зимнее время также может помочь. Просто следите за его чистотой;
  • кремы, содержащие мочевину, молочную кислоту, лактат аммония или альфа-гидроксикислоты, могут быть полезны для жирной или шелушащейся кожи. 

Следите за состоянием кожи, потому что некоторые симптомы могут быть признаком рака или заболеваний щитовидной железы, почек или печени, — отмечает специалист.

По ее словам, если вы хорошо заботитесь о своей коже, но ваши усилия не эффективны, кожа сильно воспалена, покрыта трещинами или корками, следует обратиться к дерматологу.

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Источник
MedicalXpress
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зима Красота поради лікаря Проблемна шкіра
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