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Пьем, но не сильно: Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя

27 января 2022, 13:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
алкоголь
Источник: Depositphotos

По данным ВОЗ, каждый украинец в среднем за год выпивает чуть больше 8,5 л алкоголя. Этот показатель поставил Украину на 35 место в рейтинге из 39 стран Европы. Как видим, мы весьма умеренно пьющая нация.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Счетной палаты.

При этом в Счетной палате усомнились в истинной правдивости подсчетов ВОЗ, поскольку реальная статистика могла бы оказаться гораздо печальнее, если бы была возможность подсчитать потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.

— Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного, — отмечают эксперты.

По их оценкам, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида спиртных напитков.

Также заметную погрешность в данные вносит и тот факт, что нашим законодательством до сих пор не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через интернет.

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Кроме того, все еще высоки риски продажи алкоголя несовершеннолетним. Ведь зачастую продавцы специализированных отделов не могут определить возраст покупателя.

Источник: Счетная палата

Теги
Алкоголь , ВООЗ , Сурогатний алкоголь , Українці
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