По данным ВОЗ, каждый украинец в среднем за год выпивает чуть больше 8,5 л алкоголя. Этот показатель поставил Украину на 35 место в рейтинге из 39 стран Европы. Как видим, мы весьма умеренно пьющая нация.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Счетной палаты.

При этом в Счетной палате усомнились в истинной правдивости подсчетов ВОЗ, поскольку реальная статистика могла бы оказаться гораздо печальнее, если бы была возможность подсчитать потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.

— Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного, — отмечают эксперты.

По их оценкам, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида спиртных напитков.

Также заметную погрешность в данные вносит и тот факт, что нашим законодательством до сих пор не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через интернет.

Кроме того, все еще высоки риски продажи алкоголя несовершеннолетним. Ведь зачастую продавцы специализированных отделов не могут определить возраст покупателя.

Источник: Счетная палата