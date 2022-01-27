За даними ВООЗ, кожен українець в середньому за рік випиває трохи більше 8,5 л алкоголю. Цей показник поставив Україну на 35 місце в рейтингу з 39 країн Європи. Як бачимо, ми дуже помірно питуща нація.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-служба Рахункової палати.

При цьому в Рахунковій палаті поставили під сумнів правдивість підрахунків ВООЗ, оскільки реальна статистика могла б виявитися набагато сумнішою, якби була можливість підрахувати споживання нелегально виробленого і ввезеного алкоголю.

– Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного, – зазначають експерти.

За їхніми оцінками, нелегальний алкоголь може становити від третини до половини спожитого обсягу, залежно від виду спиртних напоїв.

Також помітну похибку в дані вносить і той факт, що нашим законодавством досі не врегульовано питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет.

Крім того, все ще високі ризики продажу алкоголю неповнолітнім. Адже найчастіше продавці спеціалізованих відділів не можуть визначити вік покупця.

Джерело: Рахункова палата