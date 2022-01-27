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П’ємо, але не сильно: Україна посіла 35 місце серед 39 країн Європи за рівнем споживання алкоголю

27 Січня 2022, 13:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Depositphotos

За даними ВООЗ, кожен українець в середньому за рік випиває трохи більше 8,5 л алкоголю. Цей показник поставив Україну на 35 місце в рейтингу з 39 країн Європи. Як бачимо, ми дуже помірно питуща нація.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-служба Рахункової палати.

При цьому в Рахунковій палаті поставили під сумнів правдивість підрахунків ВООЗ, оскільки реальна статистика могла б виявитися набагато сумнішою, якби була можливість підрахувати споживання нелегально виробленого і ввезеного алкоголю.

– Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного, – зазначають експерти.

За їхніми оцінками, нелегальний алкоголь може становити від третини до половини спожитого обсягу, залежно від виду спиртних напоїв.

Також помітну похибку в дані вносить і той факт, що нашим законодавством досі не врегульовано питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет.

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Крім того, все ще високі ризики продажу алкоголю неповнолітнім. Адже найчастіше продавці спеціалізованих відділів не можуть визначити вік покупця.

Джерело: Рахункова палата

Теги
Алкоголь , ВООЗ , Сурогатний алкоголь , Українці
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