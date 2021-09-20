Пыль дома. Безопасна ли она и сколько раз в неделю нужно убирать

С приходом осени украинцы меньше времени будут гулять на свежем воздухе, будут вынуждены сидеть дома и дышать бытовой пылью. Чем опасно это и сколько раз в неделю надо убирать, чтобы минимизировать ее влияние?

В домах основной источник пыли — это текстиль. Шторы, из которых вечно сыплется, подушки с покрывалами, мягкая мебель, одежда и даже сам человек.

Значительную часть бытовой пыли составляет эпидермис. Ежедневно человек теряет около 1,5 г этого эпидермиса, а им питается бытовой клещ, экскременты которого тоже становятся частицами пыли.

Опасна пыль, когда ее много. Тогда она может ослабить иммунитет, и это будет способствовать развитию не только респираторных болезней.

Также она может спровоцировать появление аллергии. Не собственно на пыль, а на какой-то из ее компонентов. Насморк, чихание, слезотечение, зуд в горле и носу — это первые звоночки аллергии на пыль.

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Чтобы этого не было, надо регулярно убирать. В то же время достаточно обычной уборки. Золотая середина — раз в неделю чистой водой. Потому что химия тоже может спровоцировать аллергию.