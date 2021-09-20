Пил вдома. Чи безпечний він та скільки разів на тиждень треба прибирати

З приходом осені українці менше часу гулятимуть на свіжому повітрі, будуть вимушені сидіти вдома та дихати побутовим пилом. Чим небезпечно це та скільки разів на тиждень треба прибирати, щоб мінімізувати його вплив?

В оселях основне джерело пилу – це текстиль. Штори, з яких вічно сиплеться, подушки з покривалами, м’які меблі, одяг та навіть сама людина.

Значну частину побутового пилу складає епідерміс. Щодня людина втрачає близько 1,5 г цього епідермісу, а ним харчується побутовий кліщ, екскременти якого теж стають часточками пилу.

Небезпечний пил, коли його забагато. Тоді він може ослабити імунітет, і це сприятиме розвитку не лише респіраторних хвороб.

Також він може спровокувати появу алергії. Не власне на пил, а на якийсь із його компонентів. Нежить, чхання, сльозотеча, свербіж у горлі та носі – це перші дзвіночки алергії на пил.

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Щоб цього не було, треба регулярно прибирати. Водночас достатньо звичайного прибирання. Золота середина – раз на тиждень чистою водою. Бо хімія теж може спровокувати алергію.