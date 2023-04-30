Ученые Онкологического центра Фреда Хатчинсона в США в ходе исследования поставили под сомнению версию о том, что пандемия коронавируса началась с незаконно проданных животных на рынке в Ухане.

После изучения вирусного материала в мазках, взятых с поверхностей на рынке в начале 2020 года, ученые заявили, что трудно сделать выводы о том, получены ли данные образцы вируса от инфицированных живых животных или это просто случайное загрязнение.

Но несколько экспертов заявили, что полученные результаты не сильно повлияли на их впечатление от предыдущих исследований.

По их словам, образцы с рынка согласуются с возможностью того, что какое-то животное, возможно, енотовидная собака, передало вирус людям, но пока не доказали, что именно это произошло.

В отчете делается вывод, что нет стопроцентных доказательств какого-либо конкретного сценария происхождения вируса.

Однако новое исследование американских ученых свидетельствует о том, что вирус был широко распространен на уханьском рынке еще до момента, когда были собраны мазки, а это затрудняет окончательную связь вируса с какими-либо конкретными видами животных.