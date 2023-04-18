До начала большой войны одной из главных информационных тем был коронавирус. В прошлом месяце, 11 марта, было три года, как Всемирная организации здравоохранения признала Covid-19 пандемией.

За это время, только по официальным данным, от коронавируса умерли почти 7 млн человек по всему миру, из них более 105 тыс. украинцев. Кроме того, пандемия кардинально изменила всю жизнь на планете: экономическую, политическую, культурную, образовательную, спортивную.

Кадры пустой площади Ватикана и молитва Папы Римского Франциска за прекращение пандемии, как и десятки гробов с умершими в марте 2020-го шокировали весь мир.

— Вместо расширения, глобализации мир начал закрываться. Мир начал закрываться там, где работали принципы открытости и безграничности, — говорит Владимир Фесенко, директор Центра политических исследований Пента.

Пандемия кардинально изменила жизнь планеты: значительные потери понесла мировая экономика и торговля.

— До 2020 года все считали нормальным вывод промышленных производств в другие страны. Эпидемия коронавируса, карантин спровоцировали новый, неожиданный экономический кризис, — продолжает Владимир.

Многие бизнесы перешли в онлайн. Дистанционным стало и образование: в школах и вузах.

Кинопроизводство и туризм стали на паузу. Спортивные соревнования или переносили, как Чемпионат европы по футболу, или проводили с пустыми трибунами, как летнюю Олимпиаду в Токио.

Пандемия повлияла и на психическое здоровье людей, усилив у многих конспирологические настроения и веру в теории заговора. Вероятно, предполагают эксперты, повлияла она и на российского правителя Путина.

Украинский дипломат и бывший глава МИД Павел Климкин считает, что пандемия очень сильно повлияла на геополитику.

— Каждый был за себя. Мы через свою войну с Россией вернули Европейскому Союзу и Западу ощущение коллективности и солидарности, — говорит Павел Климкин.

До сих пор открыт главный вопрос — как и почему началась пандемия. Соединенные Штаты в прошлом месяце заявили о готовности опубликовать некоторые данные о происхождении Covid-19.

— Нам нужно понять происхождение вируса Covid-19, чтобы предотвратить будущие пандемии. Моя администрация продолжит изучать всю засекреченную информацию, связанную с происхождением коронавируса, включая версию о том, что он связан с Институтом вирусологии Уханя, — сказал Джо Байден, президент США.

По словам Байдена, внедряя это законодательство, администрация рассекретит и распространит настолько много информации, насколько это возможно, в соответствии с полномочиями.

Взрывчатость этой информации, по мнению Павла Климкина, может быть мощнее ядерного взрыва. Ведь коронавирус унес миллионы жизней в мире.

— Если люди получат хотя бы намек, что кто-то в этом виноват — эту эмоцию уже никак не стереть. И эта эмоция будет через социальные сети идти как бешеный ускоритель. Представляете, какие иски будут против Китая. Возможно, против кого-то другого. Это уже не миллиарды, не десятки и не сотни миллиардов. Это триллионы, — говорит Климкин.

Но главное, помните — коронавирус до сих пор забирает жизни. Еженедельно от Covid-19 умирает сотни украинцев. И лучший способ уберечься — прививаться. Минздрав подчеркивает: необходимо делать бустер или третью дозу.