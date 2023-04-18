До початку великої війни однією з головних інформаційних тем був коронавірус. Минулого місяця, 11 березня, минуло три роки, як Всесвітня організації охорони здоров’я визнала Covid-19 пандемією.

За цей час, лише за офіційними даними, від коронавірусу померли майже 7 млн людей по всьому світу, з них понад 105 тис. українців. Крім цього, пандемія кардинально змінила все життя на планеті: економічне, політичне, культурне, освітнє, спортивне.

Кадри порожньої площі Ватикану і молитва Папи Римського Франциска за припинення пандемії, як і десятки трун із померлими в березні 2020-го шокували весь світ.

– Замість розширення, глобалізації світ почав закриватися. Світ почав закриватися там, де працювали принципи відкритості і безкордонності, – каже Володимир Фесенко, директор Центру політичних досліджень Пента.

Пандемія кардинально змінила життя планети: значних втрат зазнала світова економіка і торгівля.

– До 2020 року всі вважали нормальним виведення промислових виробництв в інші країни. Епідемія коронавірусу, карантин спровокували нову, неочікувану економічну кризу, – продовжує Володимир.

Чимало бізнесів перейшли в онлайн. Дистанційною стала і освіта: у школах та ЗВО.

Кіновиробництво і туризм стали на паузу. Спортивні змагання або переносили, як чемпіонат Європи з футболу, або проводили з порожніми трибунами, як літню Олімпіаду в Токіо.

Пандемія вплинула і на психічне здоров’я людей, посиливши в багатьох конспірологічні настрої та віру у теорії змови. Ймовірно, припускають експерти, вплинула вона і на російського правителя Путіна.

Український дипломат і колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що пандемія дуже сильно вплинула на геополітику.

– Кожен був за себе. Ми через свою війну з Росією повернули Європейському Союзу і Заходу відчуття колективності і солідарності, – каже Павло Клімкін.

Досі відкрите головне питання – як і чому почалася пандемія. Сполучені Штати минулого місяця заявили про готовність опублікувати деякі дані про походження Covid-19.

– Нам потрібно зрозуміти походження вірусу Covid-19, щоб запобігти майбутнім пандеміям. Моя адміністрація продовжить вивчати всю засекречену інформацію, пов’язану з походженням коронавірусу, включно з версією про те, що він пов’язаний з Інститутом вірусології Уханя, – сказав Джо Байден, президент США.

За словами Байдена, впроваджуючи це законодавство, адміністрація розсекретить і поширить настільки багато інформації, наскільки це можливо, відповідно до повноважень.

Вибуховість цієї інформації, на думку Павла Клімкіна, може бути потужнішою за ядерний вибух. Адже коронавірус забрав мільйони життів у світі.

– Якщо люди отримають хоча б натяк, що хтось в цьому винний – цю емоцію вже ніяк не затерти. І ця емоція буде через соціальні мережі йти як шалений прискорювач. Уявляєте, які позови будуть проти Китаю. Можливо, проти когось іншого. Це вже не мільярди, не десятки і не сотні мільярдів. Це трильйони, – каже Клімкін.

Та головне, пам’ятайте – коронавірус і досі забирає життя. Щотижня від Covid-19 помирає сотні українців. І найкращий спосіб вберегтися – щепитися. МОЗ наголошує: необхідно робити бустер або третю дозу.