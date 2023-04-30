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Питання все ще відкрите: вчені переглядають дані щодо точки початку Covid-пандемії

30 Квітня 2023, 11:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус Ухань Китай
Джерело: Depositphotos

Учені Онкологічного центру Фреда Гатчінсона у США під час дослідження поставили під сумнів версію про те, що пандемія коронавірусу почалася з незаконно проданих тварин на ринку в Ухані.

Після вивчення вірусного матеріалу в мазках, узятих із поверхонь на ринку на початку 2020 року, вчені заявили, що важко зробити висновки про те, чи отримано ці зразки вірусу від інфікованих живих тварин, чи це просто випадкове забруднення.

Але кілька експертів заявили, що отримані результати не сильно вплинули на їхнє враження від попередніх досліджень.

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За їхніми словами, зразки з ринку узгоджуються з можливістю того, що якась тварина, можливо, єнотоподібний собака, передала вірус людям, але поки що не довели, що саме це сталося.

У звіті робиться висновок, що немає стовідсоткових доказів будь-якого конкретного сценарію походження вірусу.

Однак нове дослідження американських вчених свідчить про те, що вірус був широко розповсюджений на уханьському ринку ще до моменту, коли було зібрано мазки, а це ускладнює остаточний зв’язок вірусу з будь-якими конкретними видами тварин.

Джерело
NYT
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження Ухань
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