Китайські чиновники охорони здоров’я в суботу, 8 квітня, розкритикували Всесвітню організацію охорони здоров’я після того, як її лідер заявив, що Пекін мав раніше поділитися генетичною інформацією щодо походження Covid-19.

– Коментарі ВООЗ були образливими і без поваги, – заявив директор Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Шень Хунбін.

Він звинуватив ВООЗ у спробі зганьбити Китай і сказав, що їй не варто допомагати іншим політизувати Covid-19.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 17 березня генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що нещодавно розкритий генетичний матеріал, зібраний в Ухані, де перші випадки коронавірусу були виявлені наприкінці 2019 року, мав бути переданий три роки тому.

– Як відповідальна країна і як науковці ми завжди активно ділилися результатами досліджень із вченими всього світу, – сказав Шень на пресконференції.

Походження Covid-19 досі обговорюється і є предметом запеклих політичних суперечок.

Багато вчених вважають, що він перейшов від тварин до людей на ринку в Ухані. Але в місті також є лабораторії, зокрема найкраще в Китаї підприємство зі збору вірусів. Це викликало припущення, що коронавірус міг просочитися з одного з них.

Водночас офіційні особи Китаю повторюють антиамериканські теорії змови про те, що вірус був створений Вашингтоном і контрабандою ввезений до Китаю.

Уряд також заявляє, що вірус міг проникнути до Китаю з поштою або продуктами харчування, хоча зарубіжні вчені не бачать доказів, які б це підтверджували.