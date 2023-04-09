Китайские чиновники здравоохранения в субботу, 8 апреля, обрушились с критикой на Всемирную организацию здравоохранения после того, как ее лидер заявил, что Пекин должен был раньше поделиться генетической информацией относительно происхождения Covid-19.

— Комментарии ВОЗ были оскорбительными и неуважительными, — заявил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шэнь Хунбин.

Он обвинил ВОЗ в попытке опорочить Китай и сказал, что ей не следует помогать другим политизировать Covid-19.

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Напомним, что 17 марта, генеральный директор глобального органа здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что недавно раскрытый генетический материал, собранный в Ухане, где первые случаи были обнаружены в конце 2019 года, должен был быть передан три года назад.

— Как ответственная страна и как ученые мы всегда активно делились результатами исследований с учеными всего мира, — сказал Шэнь на пресс-конференции.

Происхождение Covid-19 до сих пор обсуждается и является предметом ожесточенных политических споров.

Многие ученые считают, что он перешел от животных к людям на рынке в Ухане. Но в городе также есть лаборатории, в том числе лучшее в Китае предприятие по сбору вирусов. Это вызвало предположения, что коронавирус мог просочиться из одного из них.

В это же время официальные лица Китая повторяют антиамериканские теории заговора о том, что вирус был создан Вашингтоном и контрабандой ввезен в Китай.

Правительство также заявляет, что вирус мог проникнуть в Китай с почтой или продуктами питания, хотя зарубежные ученые не видят доказательств, подтверждающих это.