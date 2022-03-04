Военное положение, введенное в Украине в результате нападения Российской Федерации, осложнило доступ украинцев к жизненно необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам.

Министерство здравоохранения Украины информирует о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями.

Сообщается, что учреждения здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ о медицинском обслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.

Информацию о режиме работы лечебного заведения и перечень услуг, которые оно предоставляет, можно получить по телефону у контактного лица учреждения здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Перечень больниц и номеров для телефонной связи можно найти по этой ссылке.

Оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и предоставления медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на этом Telegram-канале.