Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Питання життя: як онкологічні хворі можуть отримати допомогу під час війни

4 Березня 2022, 12:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
онкологія
Джерело: Depositphotos

Воєнний стан, введений в Україні в результаті нападу Російської Федерації, ускладнив доступ українців до життєво необхідних медичних послуг і лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров’я України інформує про надання медичних послуг пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

Повідомляється, що заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування за напрямом онкологія, продовжують надавати послуги.

Читайте також:
вагітністьПід обстрілами, у сховищах: в одному з пологових будинків Києва за дні війни народилися майже пів сотні дітей

Інформацію щодо режиму роботи лікувального закладу та перелік послуг, які він надає, можна отримати за телефоном у контактної особи закладу охорони здоров’я або в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Перелік лікарень та номерів для телефонного зв’язку можна знайти за цим посиланням.

Оперативну інформацію щодо роботи закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на цьому Telegram-каналі.

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога , МОЗ України , Онкологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь