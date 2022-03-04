Воєнний стан, введений в Україні в результаті нападу Російської Федерації, ускладнив доступ українців до життєво необхідних медичних послуг і лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров’я України інформує про надання медичних послуг пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

Повідомляється, що заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування за напрямом онкологія, продовжують надавати послуги.

Інформацію щодо режиму роботи лікувального закладу та перелік послуг, які він надає, можна отримати за телефоном у контактної особи закладу охорони здоров’я або в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Перелік лікарень та номерів для телефонного зв’язку можна знайти за цим посиланням.

Оперативну інформацію щодо роботи закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на цьому Telegram-каналі.