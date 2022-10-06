Практический психолог Юлия Ворман на площадке онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, почему не рекомендуется лечить тревогу с помощью алкоголя.

— Алкоголь является наркотиком, патологическим адаптогеном, который дает иллюзию перемещения в какой-то воображаемый мир, меняет сознание. И в это время опьянения человек может не испытывать тревогу, — говорит Юлия Ворман.

По ее словам, после того, как опьянение завершается, и человек возвращается в реальный мир, уровень тревоги увеличивается в разы.

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Поэтому нельзя ни лечить, ни профилактировать тревогу и тревожные расстройства любыми психоактивными веществами, которые человек назначает себе самостоятельно, настаивает психолог.

Она отмечает, что сейчас очень популярны энергетики, тоники, слабоалкогольные напитки. Но на самом деле даже маленькие дозы алкоголя уже дисбалансируют нервную систему.

— А если мы говорим об энергетике, то кофеин, с одной стороны, стимулирует, а с другой стороны — усиливает тревогу, — говорит специалист.

Именно поэтому любые искусственные изменения своего эмоционального состояния в итоге будут вызывать усиление тревоги, возникновение зависимости и немало проблем со здоровьем, резюмирует психолог.

Источник: Психологическая поддержка