Практичний психолог Юлія Ворман на майданчику онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, чому не рекомендується лікувати тривогу за допомогою алкоголю.

– Алкоголь є наркотиком, патологічним адаптогеном, який дає ілюзію переміщення в якийсь уявний світ, змінює свідомість. І в цей час сп’яніння людина може не відчувати тривогу, – каже Юлія Ворман.

За її словами, після того, як сп’яніння завершується, і людина повертається в реальний світ, рівень тривоги збільшується в рази.

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Тому не можна ні лікувати, ні профілактувати тривогу і тривожні розлади будь-якими психоактивними речовинами, які людина призначає собі самостійно, наполягає психолог.

Вона зазначає, що зараз дуже популярні енергетики, тоніки, слабоалкогольні напої. Але насправді навіть маленькі дози алкоголю вже дисбалансують нервову систему.

– А якщо ми говоримо про енергетики, то кофеїн, з одного боку, стимулює, а з іншого боку – посилює тривогу, – каже фахівець.

Саме тому будь-які штучні зміни свого емоційного стану в результаті будуть викликати посилення тривоги, виникнення залежності і чимало проблем зі здоров’ям, резюмує психолог.

Джерело: Психологічна підтримка