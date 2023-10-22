Врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому изданию назвал девять лучших продуктов, которые согреют в холодное время года и одновременно снизят уровень сахара в крови.

— Эти продукты, как правило, богаты клетчаткой, имеют низкий гликемический индекс и могут способствовать лучшему контролю уровня сахара при включении в сбалансированную диету, — отметил эксперт.

1. Корица содержит соединения, которые могут повысить чувствительность к инсулину, позволяя клеткам более эффективно усваивать глюкозу. Ее можно добавить в различные блюда и напитки, например, в овсянку, йогурт, кофе или чай.

2. Куркума, как и корица, снижает резистентность к инсулину и способствует лучшему контролю уровня сахара в крови. От латте с куркумой до согревающего карри — существует много разных способов включить куркуму в свой рацион.

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3. Имбирь. Еще один популярный согревающий ингредиент, который можно широко использовать в кулинарии.

4. Некрахмалистые овощи такие, как шпинат, капуста, брокколи и цветная капуста, идеально подходят для карри, супов и жареного мяса. Они богаты клетчаткой, которая может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

5. Бобовые такие, как чечевица, нут и черная фасоль, богаты клетчаткой, которая может замедлить всасывание сахара и помочь регулировать уровень сахара в крови. Вы можете сочетать небольшие порции с острыми соусами, чтобы лучше согреться.

6. Орехи и семена. От дымящейся чашки жареных орехов до семян в супе, такие продукты, как миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна, являются хорошими источниками полезных жиров и клетчатки, которые могут помочь контролировать уровень сахара в крови.

7. Цельнозерновые продукты являются отличным источником сложных углеводов и клетчатки. У них более низкий гликемический индекс по сравнению с рафинированными зернами. От киноа до овса, от коричневого риса до проса — есть из чего выбрать.

8. Нежирные белки такие, как тофу, темпе, курица, индейка, рыба, не только имеют прекрасный вкус в жареном виде, но также помогают регулировать уровень сахара в крови и чувство насыщения, предотвращая переедание.

9. Зеленый чай содержит такие соединения, как катехины, которые могут улучшить чувствительность к инсулину и снизить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.

Источник: Express