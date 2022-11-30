Натуральные приправы и пряности отлично улучшают вкус напитка или еды. Да еще согревают. Это особенно полезно зимой. И хорошо влияют на защитные силы организма. А еще – укрепляют иммунитет.

Некоторые специи обладают антибактериальными свойствами, другие – улучшают пищеварение. Однако, употреблять их следует осторожно, если у вас хронические болезни органов кишечно-желудочного тракта. О доступных каждому украинцу согревающих специях и пряностях Фактам ICTV рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Батин.

Корица, куркума, имбирь, гвоздика, мускатный орех, кардамон, душистый перец – эти ароматы нам напоминают праздник и рождественские ярмарки.

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Ведь эти специи добавляют в новогоднюю рождественскую выпечку, согревающие напитки, глинтвейн, чай и кофе.

1. Корица улучшает кровоснабжение, разжижает кровь и она свободнее течет по сосудам. Это не дает замерзнуть и препятствует простудам. А еще – корица улучшает углеводный обмен, повышает чувствительность клеток к инсулину.

Это позволяет снизить уровень сахара в крови. Так что вкусности с корицей нам не повредят. Эта специя утоляет еще и аппетиты. Поэтому всем, кто стремится сбросить лишний вес, следует иметь корицу дома.

2. Гвоздика обладает невероятно насыщенным и интенсивным природным ароматом и жгучим вкусом. Отлично действует как антисептик. Чтобы убрать неприятный запах изо рта, достаточно пожевать гвоздику.

Она обладает еще и противовирусными и прогрибковыми свойствами, хорошо укрепляет иммунитет. Традиционно, гвоздику добавляют в маринады и соленья. И конечно, в чай ​​и другие напитки. А также выпечку. Но с осторожностью ее следует применять при гастритах и ​​язве желудка.

3. Кардамон оказывает общеукрепляющее, муколитическое и потогонное действие. В наши дни его рекомендуют при астме, мигрени и болях в горле. Чай с кардамоном прекрасно согревает и помогает при простуде и кашле.

Зеленый кардамон улучшает пищеварение. Его можно добавить в кофе. Или просто пожевать кусок после сытной, жирной пищи.

4. Куркума – это природный антибиотик. Настой куркумы может помочь при тонзиллите и даже при отравлениях. Она улучшает пищеварение, стимулируя выделение желчи и пищеварительных соков и помогает в переваривании тяжелой жирной пищи.

Куркума улучшает углеводный обмен – снижает уровень сахара и повышает чувствительность к инсулину. А также обладает противовоспалительными свойствами. Это отличный антиоксидант.

Куркуму добавляют при приготовлении круп, а также крахмалистых овощей.

Ну, и конечно же, она незаменима в популярном среди людей, соблюдающих правильное питание, напитки куркума-латте или золотое латте. Это традиционный индийский напиток из теплого молока, куркумы, корицы, сушеного имбиря и меда. Идеально подходит, чтобы согреться, расслабиться и вкусить кремовый напиток с необычайно интересным вкусом.

5. Имбирь – это острая специя, которая имеет противовоспалительные, обезболивающие свойства, стимулирует кровообращение, улучшает обмен веществ, а также повышает иммунитет. Его часто добавляют в пищу. Не только в чай, но и в салаты.

Корень имбиря используют при приготовлении мясных и рыбных блюд, а также картофеля. Если чувствуете неприятное перение в горле, приготовьте чашечку имбирного чая с медом и лимоном.

6. Перец чили – острая, ароматная приправа, которую добавляют в мясные и рыбные блюда. Он включает в себя капсаицин, что придает ему остроту. Перец чили добавляют в блюда. Особо мясных. Он стимулирует кровообращение и имеет отличный согревающий эффект.

7. Масала – это традиционная для Индии смесь согревающих специй и приправ, в которую обычно входят кардамон, корица, имбирь, гвоздика, черный перец, а также семена фенхеля.

Но существует множество вариаций этой пряной смеси, отличающихся составом, в зависимости от региона их использования. Все ингредиенты для чая масала вы найдете дома. Или в ближайшем магазине. Чтобы приготовить этот согревающий напиток, необходим черный чай без примесей, вода, молоко и мед. А также пряности. Такой чай можно готовить в путешествии, или же смаковать им дома.

Не стоит забывать о чесноке и луке, которые тоже обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами.

В холодное время года следует каждый день использовать различные специи и пряности. И не только, чтобы согреться, но и для профилактики заболеваний и укрепления иммунитета. А еще – это же так вкусно и ароматно!