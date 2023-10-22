Лікар Сунні Патель у коментарі популярному британському виданню назвав дев’ять найкращих продуктів, які зігріють у холодну пору року й одночасно знизять рівень цукру в крові.

– Ці продукти, як правило, багаті на клітковину, мають низький глікемічний індекс і можуть сприяти кращому контролю рівня цукру за умови включення до збалансованої дієти, – зазначив експерт.

1. Кориця містить сполуки, які можуть підвищити чутливість до інсуліну, даючи змогу клітинам ефективніше засвоювати глюкозу. Її можна додати до різних страв і напоїв, наприклад, до вівсянки, йогурту, кави або чаю.

2. Куркума, як і кориця, знижує резистентність до інсуліну і сприяє кращому контролю рівня цукру в крові. Від лате з куркумою до зігрівального карі – існує багато різних способів включити куркуму у свій раціон.

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3. Імбир. Ще один популярний зігрівальний інгредієнт, який можна широко використовувати в кулінарії.

4. Некрохмалисті овочі, такі, як шпинат, капуста, броколі та цвітна капуста, ідеально підходять для карі, супів і смаженого м’яса. Вони багаті на клітковину, яка може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові.

5. Бобові такі, як сочевиця, нут і чорна квасоля, багаті на клітковину, яка може сповільнити всмоктування цукру і допомогти регулювати рівень цукру в крові. Ви можете поєднувати невеликі порції з гострими соусами, щоб краще зігрітися.

6. Горіхи та насіння. Від чашки смажених горіхів, що димить, до насіння в супі, такі продукти, як мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа і льону, є хорошими джерелами корисних жирів і клітковини, які можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові.

7. Цільнозернові продукти є відмінним джерелом складних вуглеводів і клітковини. У них нижчий глікемічний індекс порівняно з рафінованими зернами. Від кіноа до вівса, від коричневого рису до проса – є з чого вибрати.

8. Нежирні білки, такі, як тофу, темпе, курка, індичка, риба, не лише мають чудовий смак у смаженому вигляді, а й допомагають регулювати рівень цукру в крові та відчуття насичення, запобігаючи переїданню.

9. Зелений чай містить такі сполуки, як катехіни, які можуть поліпшити чутливість до інсуліну та знизити всмоктування глюкози з травного тракту.

Джерело: Express