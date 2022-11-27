Експерт зі сну Ешлі Хейнсворт розповіла журналістам популярного британського видання про продукти, які природним чином зігрівають тіло і сприяють хорошому сну.

– Поряд з класичними методами зігрівання, такими як використання грілок і додатковий одяг, є також спосіб перемогти холод за допомогою перекусів, – зазначає Ешлі.

Продукти, які допоможуть зігрітися

Горіхи. Вживання горіхів перед сном, таких як арахіс, мигдаль і фісташки, може збільшити швидкість метаболізму і підвищити температуру тіла, що зігріє перед сном, стверджує експерт.

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За її словами, горіхи містять мелатонін, природний гормон, який допомагає контролювати цикл сну.

Кориця. Щіпка кориці в склянці молока на ніч не тільки зігріє, але і завдяки триптофану в молоці ви швидко заснете.

Овес. Овес повільно розщеплюються в організмі через високий вміст висівок і клітковини, а повільне перетравлення вивільняє зігріваючу енергію. Крім того, ця їжа також містить мелатонін, який покращує сон.

Банан. Банани містять вітамін В і магній, які допомагають роботі щитовидної залози і надниркових залоз, тим самим регулюючи температуру тіла в холодну погоду.

Крім того, високий рівень магнію не тільки зігріває, але й допомагає м’язам розслабитися і заспокоїти тіло, щоб ви могли легко заснути.

Імбир. Ще одна чудова їжа, яку ви можете з’їсти, щоб зігрітися. Завдяки судинорозширювальним властивостям імбиру кровоносні судини розслабляються, що сприяє збільшенню кровотоку, допомагаючи тілу нагріватися.

Морква. Морква змушує організм нагріватися через потребу в більшій кількості енергії під час травлення.

І хоча деякі овочі можуть бути не найкращою їжею перед сном, морква є винятком, оскільки містить поживну речовину альфа-каротин, а також калій, які сприяють сну.

Джерело: Express